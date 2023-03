La renuncia de Macri y una bocanada de aire fresco para la política argentina

Finalmente no habrá segundo tiempo para el ex presidente Mauricio Macri, los que saben dicen que pesó siempre más la fuerte oposición de su esposa Juliana Awada y un nuevo objetivo que tiene Macri, presidir la FIFA, un rol más compatible con su estilo de vida: algo de rosca, mucho viaje, rose con figuras de relevancia mundial y muchísimo fútbol. El fisic du rol le calza a la perfección.

Mauricio Macri y Juliana Awada en un avión comercial

Igual muchos especulaban con que se podía dar en los comicios presidenciales de este año, la batalla final entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, algo que nos condenaba a un atraso impresionante desde la política.

Habrá que ver si esta decisión ordena un poco al PRO, que viene mostrando desatinos tremendos con sus peleas internas, alejándose cada vez más de los problemas de la gente y sólo pensando en las candidaturas. Todavía no sabemos bien qué harán si llegan a la presidencia Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich porque no lo han explicado, han priorizado la interna y las descalificaciones. Un papelón.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, agitan la interna de Juntos por el Cambio.

Ahora falta que saber qué hará Cristina Fernández con su proscripción autopercibida, si la flexibiliza para ser candidata como senadora por la provincia de Buenos Aires o si va por todo y vuelve a presentarse como candidata a presidente por tercera vez, como Perón.

Por más que se enoje, Cristina sabe mejor que nadie que necesita sostener espacios de poder, por su situación judicial, en la que no hay lawfare cuando la absuelven sin siquiera ir a declarar, y porque la política funciona así. Sabe que si es candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, el peronismo/kirchnerismo tendrá un lugar desde donde “aguantar” si pierden el gobierno nacional como todo lo indica hasta ahora.

Sabemos que no le sobran candidatos al peronismo/kirchnerismo, la inflación elevada orada la candidatura del ministro de Economía Sergio Massa, así como la visibilidad de los negocios con sus amigos, entre los que se encuentra en tándem Vila-Manzano.

Sergio Massa, Cristina Fernández y Alberto Fernández.

La opción Scioli por ahora no termina de prender, Axel Kiciloff no quiere saber nada y muere por ser reelecto como gobernador de Buenos Aires. La gravedad y desesperación es tal que hasta algunos no descartan avanzar con la repatriación de Florencia Randazzo, “al menos hay que tomarse un café con el Flaco”, comentan para tratar de sumar opciones.

Que no estén ni Macri ni Cristina en las fórmulas presidenciales, sin dudas significa un avance de la política que nos ha salido muy caro, pero finalmente la página comenzó a darse vuelta, como siempre pasa.