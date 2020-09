La reaparición de Macri repercute en la interna de Cambia Mendoza

El domingo pasado Mauricio Macri volvió al ruedo político con una nota de opinión en el diario La Nación que levantó críticas del Frente de Todos y también causó revuelo puertas adentro de Juntos por el Cambio.

Ese fue solo el principio del largo camino por rearmar las filas de militantes del macrismo para las elecciones del año que viene, aunque en su entorno niegan un tinte de inicio de campaña en sus acciones. El segundo paso del ex presidente en esta reaparición, poco más de un año después de su durísima derrota electoral en las PASO 2019, fue acercarse a sus acólitos. Y la primera provincia para hacerlo fue Mendoza, con una reunión virtual el jueves en la que Macri dialogó con un centenar de dirigentes del Pro mendocino. Allí, repitió los conceptos que virtió en la carta: que la democracia Argentina está en peligro con el gobierno kirchnerista, que hay que “defender la república” y que al país “el mundo lo ha muteado”, en referencia a la falta de apoyo internacional que él siente no tiene Alberto Fernández.

Aunque al igual que Cristina Kirchner Macri no logra revertir el fuerte rechazo popular que muestran las encuestas, parece decidido a jugar en la interna de JxC e incluso en la del Pro, donde el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es hoy la figura con mejor imagen. Pero es en la alianza opositora donde con más recelo miran esta reaparición pública del ex presidente. En la misma semana, un dirigente que terminó enfrentado con el macrismo duro, el ex titular de Diputados en el Congreso Emilio Monzó, pidió “jubilar” a Macri para permitir la renovación de los cuadros políticos de la oposición. Algo similar piensan algunos radicales en Cambia Mendoza, como el presidente de la UCR provincial Tadeo García Zalazar, quienes no quieren saber nada con que el actual funcionario de la FIFA aparezca en las listas electorales en 2021.

A propósito de esto: en el zomm con los macristas mendocinos, Macri eligió jugar al misterio cuando el diputado provincial Alvaro Martínez le preguntó si será candidato. Pateó la pelota hacia otro lado y prefirió seguir hablando del “peligro institucional” que para él enfrenta la Argentina.

Cautela radical

Mendoza, pese al escozor que despierta en muchos, la figura de Macri es donde mayor valoración conserva, junto con Córdoba. Por eso, los radicales consultados por Los Andes prefirieron la cautela a la hora de evaluar cómo repercute en el oficialismo provincial su reaparición.

Quién no tiene dudas de que Macri debe participar de la estrategia electoral de la coalición opositora es Omar De Marchi, presidente del Pro mendocino. “La persona más importante de Juntos por el Cambio es Mauricio Macri, por su condición de expresidente”, resaltó el organizador del zoom del jueves. “Paralelamente, van surgiendo nuevos liderazgos, como el de Horacio Rodríguez Larreta o el Alfredo Cornejo. Son dos referentes muy importantes de este espacio. Pero todos bajo la consigna de que el valor de la unidad es clave en este tiempo de tantas dificultades institucionales que vive la Argentina”, agregó el diputado nacional en un llamado a la unidad de JxC.

Por su parte, el senador nacional Julio Cobos, aunque prudente, apoya la idea de generar espacio para nuevas caras. “El expresidente sigue siendo una figura importante dentro del espacio y es relevante su presencia como catalizador de la unidad y representante de un amplio sector de la sociedad. Pero también tiene la responsabilidad de fortalecer la renovación y consolidar liderazgos emergentes”, dijo, sin dar nombres.

En tanto, el exgobernador Cornejo, que tantas veces lo cuestionó en privado por sus erráticas decisiones en la Presidencia, ahora evitó la polémica y aseguró que Macri “no reapareció porque nunca estuvo retirado de la política”. Además, minimizó la reunión del jueves con los militantes mendocinos del Pro porque indicó que es una actividad que él realiza hasta dos veces semana en su rol de presidente de la UCR nacional.

Cornejo aseguró que la columna de opinión no generó molestias en el radicalismo y relativizó el liderazgo de Macri, diciendo que es “uno más de la conducción colegiada” de Juntos por el Cambio.

Quien sí fue más enfático contra el ex presidente fue García Zalazar. “Pienso igual que Emilio Monzó. Tiene que dejarle lugar a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y a otros muy buenos dirigentes del Pro, para seguir avanzando en un proyecto de frente político con la UCR y los otros partidos de Juntos por el Cambio”, dispar el intendente de Godoy Cruz.