La reacción de Tolosa Paz contra Cristina Kirchner: “El destrato que tuvo hacia mí no se me va a borrar fácil”

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, se refirió a los dichos de Cristina Kirchner en el marco de las negociaciones por el cierre de listas. En una entrevista concedida al periodista Jorge Rial en Radio 10, la funcionaria aseguró: “El destrato que tuvo ella hacia a mí no se me va a borrar fácil”.

Al mismo tiempo, agregó: “Sigo poniendo las dos manos en el fuego por Cristina. El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer será en todo caso un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando. La admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos, junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie. Ni siquiera lo que ella piense de mí”.

Los dichos de Cristina Kirchner

Ayer, al analizar cómo fueron las discusiones internas en Unión por la Patria para definir una lista de unidad que será encabezada por el binomio Sergio Massa-Agustín Rossi, la Vicepresidenta cuestionó a Tolosa Paz por plantearle una interna en la provincia de Buenos Aires al gobernador Axel Kicillof de la mano de la postulación presidencial de Daniel Scioli.

Según Infobae, Tolosa Paz explicó este martes que la idea era “armar” estructuras en todas las provincias para poder sostener la candidatura del embajador en Brasil porque el kirchnerismo impedía que los postulantes presidenciales de las PASO compartieran listas como finalmente sí sucederá ahora con Juan Grabois, el contrincante que tendrá Massa en agosto.

“La verdad es que pasaron muchas cosas de un tremendo dolor, de una tremenda decepción, pero tenemos la vocación de seguir construyendo, jamás por cargos sino por entendernos parte de un peronismo que quiere reflejar sus posiciones internamente y cuando hay síntesis, acatar la construcción de esa síntesis”, aseguró.

Y agregó: “Lo que pasó el viernes fue muy gráfico, parimos la unidad. Realmente fue un parto y con dolor, tuvimos que ceder por la aparición de la fórmula presidencial. Hubo muchos sueños rotos que confiaron en Scioli, en mí y en muchos otros candidatos. A Wado también le rompieron el corazón, ayer se lo veía mal, él quería competir en las PASO”.

Además, la ministra reveló cómo recibió las críticas de la vicepresidenta. “Cristina cuando quiere dar palitos en realidad da palazos y ayer sentí que me lo dio. Cristina no me pegó un palito, me pegó un palazo”, manifestó la funcionaria, y en ese marco agregó; “No es cierto que las posiciones políticas se definen por carguitos, yo no hago política por un carguito”, dijo.

