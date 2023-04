La reacción de la oposición por la alta inflación: “Terminen con las excusas y el relato, asuman el fracaso”

Hace pocas horas el INDEC dio a conocer la inflación de marzo. La cifra se ubicó en 7,7%, lo que implicó que la suba de precios alcanzara el 104,3% interanual. Ante este nuevo dato estadístico, la oposición salió al cruce del Gobierno Nacional.

Mario Negri, diputado nacional, fue uno de los primeros en opinar de manera pública. “La única verdad es la realidad: 7,7% de inflación en marzo y 104,3% en un año. El Gobierno dinamitó el bolsillo de los argentinos. Los gerentes de la pobreza llegaron prometiendo llenar las heladeras y se van prometiendo regar con sangre las calles si pierden las elecciones”, señaló a través de su cuenta oficial en Twitter.

Luego, continuó: “Devastador. Argentina tiene la cuarta inflación anual más alta del mundo, sólo superada por Venezuela, Zimbabwe y El Líbano”. Tras esto, el legislador completó su pequeño hilo en Twitter: “Es 10 veces más alta que en Chile y 20 que en Brasil. No es la herencia ni la pandemia ni la guerra. Terminen con las excusas y el relato. Asuman el fracaso”.

El mensaje de Alfredo Cornejo.

En esa línea, Alfredo Cornejo señaló: “La inflación sigue fuera de control”. El senador, a su vez, acompañó el posteo en redes sociales con una imagen en la que el dato inflacionario está acompañado por emojis de fuego.

“Hoy están pegando el descontrol monetario de los últimos años, a lo que se le suma el déficit fiscal y la deuda en pesos”, apuntó Javier Milei también a través de Twitter. “Y a esto hay que sumar lo peor de todo los males, la emisión futura”, agregó también en un hilo de la red social.

Patricia Bullrich también se refirió a la última estadística. “¿A DÓNDE NOS ESTÁN LLEVANDO?”, planteó en el inicio de su tuit con letras mayúsculas. Luego, la presidenta del PRO, indicó: “En todo el mundo baja la inflación menos acá. Dejen de estafar a la gente con el cuento de la crisis mundial: la emisión, el gasto descontrolado y su propia ineptitud generan la inflación mensual más alta en 30 años. Hay que sacar al país de este desastre. Yo estoy decidida a hacerlo”.

El mensaje de Patricia Bullrich.

Horacio Rodríguez Larreta fue otro de los precandidatos a presidente que se expresó sobre el número que dio a conocer el INDEC este viernes. En su cuenta de Twitter, escribió: “La inflación te frena la vida y no hay nada mas importante que bajarla. Esa es mi prioridad. Yo me comprometo a hacerlo. Sé que se puede hacer. Esto lo vamos a cambiar”, dijo en tonos de campaña.

El posteo fue acompañado de un video en el que el jefe de Gobierno porteño agregó: “Esto es falta de futuro y no saber hasta cuándo va a alcanzar el sueldo. Pero se puede estar mejor. No hay soluciones mágicas, esto no es para iluminados. Acá hay que trabajar y terminar con la maquinita de la infelicidad, la que emite dinero y genera inflación. Esto requiere un plan integral. Vamos a bajar la inflación”.

“Un fracaso del programa antiinflacionario”, apuntó también José Luis Espert. María Eugenia Vidal, por su parte, comentó: “Más de 3 años sin plan económico. La verdad es una sola: no tenemos atajo. La única forma de recuperar Argentina es con esfuerzo y trabajo, y el kirchnerismo de eso sabe poco”.