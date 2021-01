La Provincia espera hoy que la Nación pague la sexta cuota de Portezuelo del Viento

El Gobierno de Mendoza está a la espera de la sexta cuota de Portezuelo del Viento que debe hacerse efectiva hoy. Esta es una de las más abultadas: US$ 65.451.392. Hasta el momento, han llegado a las arcas provinciales 85 millones de dólares que suman entre las cinco cuotas anteriores. Aún quedan 16 depósitos que se pagarán hasta el 2024.

El último pago llegó en octubre de 2020 y fue el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, el encargado de confirmar el depósito. El mismo mes en que el gobernador Rodolfo Suárez viajó a Buenos Aires y llevó 72 biblioratos con todos los estudios que se han realizado en el proyecto. “Queremos demostrar que Portezuelo del Viento es la obra más estudiada de la historia” dijeron desde el entorno del Gobernador.

Los pagos están destinados a la concreción de Portezuelo del Viento, la obra multipropósito pensada desde hace más de medio siglo. Gracias al acuerdo firmado entre el ex gobernador Alfredo Cornejo y el ex presidente Mauricio Macri, en 2019, los fondos cuentan con la seguridad jurídica para que este proyecto se ejecute.

El primer pago llegó cuando aún gobernaba Macri, en octubre de 2019. El resto le correspondieron a la administración de Alberto Fernández, quien si bien en algún momento puso en duda el futuro de la obra (”no quiero financiar una obra cuestionada por cuatro provincias”, dijo en La Pampa), ha cumplido religiosamente con los depósitos, por lo que en el gobierno provincial no tienen dudas de que hoy también se hará.

Si durante la jornada de hoy se confirma la llegada de US$ 65.451.392, Mendoza tendrá ya US$ 151.273.328 en el fideicomiso . En total, la provincia va a recibir U$S 1.023 millones en los próximos cinco años. El dinero se utilizará para realizar la obra civil hidroeléctrica, la traza de las dos rutas y la relocalización del pueblo de Las Loicas.

Las última novedades sobre Portezuelo datan de noviembre del año pasado cuando el ministro del Interior, Eduardo de Pedro decidió que debe hacerse un nuevo estudio de impacto ambiental. El año pasado de Pedro, que es también el titular del Coirco, convocó a las provincias, al Ministerio de Ambiente nacional y a la secretaría de Políticas Hídricas para que trabajen en un nuevo análisis del impacto de la construcción de la megapresa en Malargüe, incluidas las respectivas audiencias públicas.

Desde el Gobierno de Mendoza se mostraron confiados en su momento porque la resolución acepta todos los argumentos que la Provincia había propuesto. E insistieron en que Portezuelo cuenta con los avales técnicos y jurídicos necesarios para seguir avanzando hacia su ejecución. Entre ellos los estudios ambientales, sociales y económicos y todos los reglamentos del Coirco.

La obra marca un hito porque, además de generar 3.500 puestos de trabajo y priorizar la mano de obra local, está íntegramente en manos de la Provincia, que ya imparte cursos de capacitación para pymes y trabajadores, de la mano de la Universidad Nacional de Cuyo.

La venta de esta energía futura, además, va a permitir que ese dinero sea afectado a un fideicomiso para desarrollar proyectos similares en Mendoza.

Portezuelo del Viento. Foto: Gobierno de Mendoza.

La obra Portezuelo del Viento

Ubicada sobre el río Grande, en el sureño departamento de Malargüe, la presa tendrá capacidad para abastecer de energía a 130.000 hogares, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos.

A 20 kilómetros de la localidad de Las Loicas y a media hora de la ciudad cabecera del departamento del Sur, el embalse tendrá un paredón de 185 metros, uno de los más altos del mundo.

Para tener una idea cercana de la dimensión de la obra, la presa medirá 5,2 veces la altura del Edificio Gómez del centro de la Ciudad de Mendoza.

Alrededor del dique se harán más obras relacionadas, como la relocalización del pueblo Las Loicas en la costa del lago, un nuevo tramo de la ruta nacional 145 y de la ruta provincial 226, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional.

Detalles técnicos de Portezuelo del Viento

Portezuelo del Viento tendrá una presa de hormigón compactado a rodillo de 185 metros de altura, con capacidad para almacenar 2 mil hectómetros cúbicos de agua.

Además de la presa, la construcción incluye una central hidroeléctrica asociada, equipada con 3 turbinas Francis de 30 MW cada una, alimentado por un túnel de 700 m de largo y 6 m de diámetro y una tubería forzada de 40 m de largo.

La central tendrá una potencia instalada de 210 MW, que generará a lo largo de un año una energía media de 889 GWh.

El dique tendrá un vertedero curvo, diseñado para una crecida prevista cada diez mil años, de 1.600 m³/s. En total, se utilizarían casi 10 millones de metros cúbicos de materiales sueltos y hormigón.

Por último, el proyecto requiere la construcción de una línea de alta tensión hasta la ciudad de Malargüe, de unos 75 km de longitud, hasta conectar al sistema nacional de electricidad.