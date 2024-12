La primera importación de medicamentos de India a Mendoza será por U$S 150 mil

El Ministerio de Salud y Deportes tiene entre ceja y ceja abaratar costos en medicamentos sin que esto implique un deterioro en la salud de los pacientes. Importar desde India apareció como una posibilidad y está cerca de ser un hecho concreto.

La prueba piloto que había empezado el Gobierno provincial por U$S 20 mil, según contó Los Andes hace diez días, finalmente será de U$S 150 mil. De esta manera, el acuerdo es entre la jurisdicción mendocina y la empresa productora radicada en India.

“Probablemente en dos semanas vamos a hacer un anuncio con datos y fechas concretas. Vamos a hacer una primera importación no de 20 mil dólares, sino de 150 mil dólares de un solo medicamento”, indicó el ministro Rodolfo Montero a Radio Jornada.

De esta manera, el funcionario provincial confirma que de los tres frentes que abrió el Gobierno provincial para lograr hacerse de medicamentos elaborados en el país asiático, el que está cerca de llegar a buen puerto es el que inició directamente con los laboratorios. Metformina, para pacientes con diabetes, será el medicamento importado.

Montero aclaró que si bien “parece sencillo el proceso de importación” no es tan así porque hay muchos aspectos que se tienen en cuenta cuando se importan ítems tan regulados como medicamentos. “El país tiene su regulación propia, algo que correcto para mantener la seguridad de los medicamentos”, añadió. Eso explica las demoras porque el laboratorio indio con el que se están haciendo las gestiones está fabricando las cajas (packaging) y adaptando los prospectos a las exigencias de Anmat.

“Se requiere una producción de las cajas con determinadas características de los prospectos, no sólo en español, sino con determinadas características para que la Anmat autorice ese prospecto en la Argentina. Están adaptando un mega laboratorio a nosotros”, precisó Montero.

En ese sentido, las exigencias apuntan al productor de la India para que reformule su línea de producción, específicamente para Mendoza con las condiciones que pide la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) y es lo que se está haciendo.

Rodolfo Montero, a cargo de Salud y Deportes junto al gobernador Alfredo Cornejo gestionan la importación de medicamentos. Foto: Gobierno de Mendoza.

El organismo nacional cumple un rol clave en estas gestiones porque es quien controla y fiscaliza sobre la sanidad y calidad de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana.

También cumple funciones de contralor de las actividades, procesos y tecnologías que se realicen en función del aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de los productos, substancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la medicina, alimentación y cosmética humanas.

Los canales abiertos

Los anuncios que se harán en unas semanas, de acuerdo lo que precisó Montero, serán el resultado de muchas gestiones que llevó a cabo el Gobierno provincial tendiendo puentes en varias direcciones para lograr hacerse con varios medicamentos que se utilizan habitualmente en la salud pública y permitirían reducir costos.

“Tomamos un medicamento que se llama metformina y dijimos: vamos a importar 150 mil dólares, juntamos los papeles para que Anmat nos autorice”, le había dicho Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes a Los Andes días atrás explicando las gestiones que se fueron realizando.

La intención inicial era adquirir 25 medicamentos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, etc. Estos medicamentos se producen en laboratorios grandes de la India y ya se comercializan en Europa y Estados Unidos. Las cajas cuentan sellos que ante los ojos de Anmat son importantes.

El Food and Drug Administration (FDA) garantiza que los productos son seguros para el consumo humano y libres de contaminantes y es emitido por la agencia estadounidense. El otro, es librado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que evalúa, supervisa y monitorea la seguridad de los medicamentos que se utilizan en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Contar con estos sellos sólo implica presentar documentación y no realizarse una auditoría en los laboratorios asiáticos.

Dinesh Bhatia, embajador de India en Argentina y Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza en una reunión celebrada en junio de este año. Foto: X @RodoMontero83

Con los vientos que soplan en favor del libre mercado luego de la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional, tiempo atrás se conoció una interpretación legislativa que difundió el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. “La Ley 16.463 de Medicamentos establece la jurisdicción provincial para la importación, uso y comercialización de medicamentos en cada provincia”, dijo en las redes sociales.

Rápidamente, Anmat hizo una aclaración importante. “La responsabilidad política y legal de asegurar la calidad, eficacia y seguridad de lo que se decida importar corre exclusivamente por el gobierno provincial correspondiente y sus máximas autoridades, tanto el gobernador como el ministro de salud”, dice parte del comunicado difundido.

En Mendoza tenían dudas sobre la interpretación legislativa y además, no tenían intenciones de evitar el aval de Anmat, todo lo contrario. “Queremos el acompañamiento de la Anmat. No queremos una Anmat mendocina. Ya existe, tiene los profesionales, que nos lea los papeles y nos acompañe en el proceso de importación. Si se quiere hacer esta revolución, también implica una batalla contra la industria”, dijo Montero.

Esta incertidumbre sobre la autorización e ingreso, obligó a buscar otras alternativas. Así fue como se hizo un pedido de U$S 70 mil vía la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que es la propia Organización Mundial de la Salud en América.

En una de las últimas reuniones del Consejo Federal de Salud (COFESA) se habló sobre los Fondos Rotatorios Regionales disponibles para las provincias y Mendoza se encaminaba a ser la primera provincia que iba a comprar medicamentos con esos fondos.

En el Gobierno creían que difícilmente Anmat respondiera negativamente ante un pedido de la OPS. Si todo sale bien, en febrero o marzo llegarían los remedios al país. La demora es de aproximadamente de 3 meses porque hay que hacer una producción para Argentina.

Pero todo indica que las gestiones directas entre Mendoza y laboratorios indios darán sus frutos. En definitiva, se aplicará la ley que flameaba Sturzenegger por las redes sociales. La confirmación de Montero sobre una importación de U$S 150 mil y no de los U$S 20 mil iniciales, hace referencia a la prueba piloto que se había hecho tiempo atrás.

“Nos están terminando de imprimir las cajas porque tiene que venir todo en español que son las condiciones de Anmat. Vamos a comprar ese monto para que venga al país y vamos a ver qué pasa en la Aduana”, había explicado Montero días atrás. El monto se incrementa a U$S 150 mil.

El funcionario cree que, al llegar los pallets a la Aduana, se pedirá una autorización de Anmat. “Nosotros diremos lo que dice Sturzenegger, que no necesitamos autorización. Y ahí vamos a ver qué pasa: si nos permite entrar la metformina que compramos directamente como autoridad sanitaria, o la Aduana nos diga que no entran sin la autorización”, subrayó.

La documentación está firmada y el proceso, muy avanzado. En ese momento, la prueba piloto se desactivaba si Anmat autorizaba la compra inicial de U$S 150 mil. Aunque, por lo visto, no ocurrirá y en los próximos días habrá detalles sobre cuándo llegan los medicamentos a Mendoza.