La política se impuso: el rol de Suárez y Fernández Sagasti en el acuerdo por el Presupuesto en el Senado

Tanto en el oficialismo como en el PJ admiten que la negociación fue por momentos áspera, pero también coinciden en que hubo por ambas partes la intención de llegar a un acuerdo. El camporismo mendocino pretendía dar una señal de que puede negociar en términos políticos, con más razón estando ahora al frente una dirigente de su propia cantera y con una carrera encaminada a nivel nacional.

La clave, como se esperaba, estuvo en la apertura al diálogo que efectuó el vicegobernador Mario Abed. No hizo falta que el Gobernador se lo pidiera. Rodolfo Suárez ya había hecho pública durante el fin de semana la esperanza en la negociación que debía encarar su Vice, titular del Senado. Había quedado atrás la “calentura” que hasta el propio Abed había acumulado como consecuencia del tenso clima que quedó de la sesión en Diputados.

El eje del acuerdo pasó por Abed y Lucas Ilardo, el jefe de los senadores del PJ. También hubo contactos con Anabel Fernández Sagasti y con los intendentes Roberto Righi y Emir Félix. Los “caciques” (ellos dos y los otros cuatro del peronismo) están muy interesados en las obras que puedan llegar a sus territorios. Dicen que el problema radicó en la falta de precisiones en la Cámara de Diputados. La senadora nacional tuvo contactos vía Zoom con los jefes departamentales para no perder el tren de la negociación ejercida por el oficialismo. También participó de las consultas hechas por el Vicegobernador el siempre dialoguista senador Adolfo Bermejo. Y ya cuando Abed selló el entendimiento, hubo un llamado a participar al ministro Lisandro Nieri, el artífice de los números.

Jose Gutierrez | Los Andes

¿Existió comunicación entre el Gobernador y Fernández Sagasti? Sí, pero especialmente para hablar de la llegada de fondos saudíes para obras. Es un pedido de la Nación; por eso Suárez pretende precisiones. Tiene razón.

En declaraciones periodísticas, el senador Ilardo sostuvo que “lo excepcional no se puede volver normal”. Lo dijo porque el presupuesto provincial viene siendo abordado con muchos problemas desde 2014. Es correcta su reflexión, pero siempre que se admita que a todos los sectores políticos dominantes en la provincia les cabe responsabilidad por dicha anomalía.

La extrema necesidad de este particular momento económico y social del país hizo que todos, los que siempre están dispuestos a negociar y los que no, se dieran cuenta de que en la consideración pública perdían por igual. Nadie se beneficiaba, ni el kirchnerismo, porque su rol opositor local no tiene sostén a nivel nacional, donde gobierna sin seducir a los mendocinos.

Por eso, por ahora disfrutemos los mendocinos este detalle: hubo negociación y llegó el consenso. Algo elemental en política. Un buen logro para el gobierno de Suárez.