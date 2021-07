La Anses destina en Mendoza para jubilaciones, pensiones y distintos programas sociales directos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) 14 mil millones de pesos por mes, o sea 168 mil millones al año. Si dividimos el presupuesto provincial ($ 206 mil millones) en 12, nos da un gasto mensual de 17 mil millones, de los cuales el 50% se destina a salarios.

Esos 14 mil millones de pesos equivalen a unos 140 millones de dólares por mes y al año son unos 1.680 millones de dólares. Si se suman los aguinaldos de los jubilados, puede llegar a los 1.800 millones de dólares. El Producto Bruto Geográfico de Mendoza está cerca de 12 mil millones de dólares y los 1.800 millones de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) equivalen al 15% y superan lo que representan para la economía local la vitivinicultura y el petróleo.

La plata de la ANSES para Mendoza representa el 15% del PBG. Los Andes

Los cálculos los realizó el economista Alfredo Aciar, con los datos del gasto de la Anses. Aciar ocupa un cargo en el Ministerio de Economía y se puso a estudiar lo que le saldría a Mendoza no recibir recursos nacionales.

Todo lo que destina la provincia a educación, salud y seguridad es el 8% del PBG, la mitad de lo que aporta la Anses. Esos 1.800 millones de dólares representan también el 50% más que lo generado por la vitivinicultura, que no llega al 10% del PBG según Aciar. Anses también le gana al sector petrolero, que está por debajo del 7% del PBG.

Los programas alcanzan a 332.000 jubilados, 395 mil pensionados, 419.293 que reciben asignaciones familiares (incluida la gente que cobra Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo), seguro por desempleo 6.972 y 63.344 por el programa hogar. Entre marzo del año pasado y mayo de este se sumaron 358 mil que cobraron IFE, 109.395 por el ATP, 26.975 por el Bono Salud y 11.701 por el Repro II.

Hay otros programas que se ejecutan por Anses porque es más fácil operativamente por la base de datos que tienen, pero el dinero llega de distintos ministerios como es el caso del Progresar, Potenciar, Acompañar y Tarjeta Alimentaria.

Mover la economía

En la Anses consideran que el dinero de los distintos programas, jubilaciones y pensiones van directo al consumo y eso mueve la economía. Entienden que la repartición le inyecta $ 14 mil millones por mes a la economía mendocina y el Gobierno provincial $ 17 mil millones.

Pero además de esos 14 mil millones mensuales, Anses realizó una inversión extraordinaria entre marzo de 2020 y mayo de 2021 de 21 mil millones de pesos en ATP, Bono Salud y Repro II. Es decir que se sumaron 1.500 millones a los 14.000. Anses también otorgó 6.400 créditos en mayo por 400 millones de pesos.

“Para nosotros no son planes sociales, son políticas públicas universales. Si cumplís con los requisitos, lo cobràs y eliminamos la decisión en base a si me caés bien o mal y si sos de algún partido o no”, argumentan desde la sede local del organismo nacional, bajo control del kirchnerismo.

“La Anses cumple un rol clave para para que no sea peor la situación social. Invierte en Mendoza 14 mil millones de pesos por mes, para nosotros la Provincia aporta 13 mil por mes y el 60% de esa plata viene de la Nación. Sin la Anses, la situación sería mucho peor. El Estado provincial no ha hecho grandes cosas, en San Juan hay un ATP provincial para complementar la asistencia nacional, invirtieron más de 1.000 millones de pesos. La salida siempre es la producción y el trabajo, esta plata viene de aportes e impuestos. Si no alimentamos el círculo virtuoso, no vamos a ningún lado.”, dice Carlos Gallo, titular de la delegación Mendoza de la Anses.

Mal gastado

Por su parte, Gustavo Reyes, economista del Ieral, considera que lo que demuestran los 14 mil millones de la Anses es que “se gasta mucho y la gente la pasa mal igual, entonces no estás gastando bien. Se gasta mucho y mal, los resultados son malos”. Tiene claro que en 2012, de cada 10 trabajadores, un poco más de 3 estaban en el sector privado formal. En el primer trimestre de 2021, de cada 10 un poco más de 2 son trabajadores formales del sector privado.

“Son esos trabajadores, más los empleados públicos, los que financian a los jubilados. Es muy difícil sostenerlo y pagarles bien a los jubilados”, dice Reyes y agrega: “Cuando todo ese gasto crece tanto en jubilaciones y en programas sociales, hay una enorme discrecionalidad y los que lo manejan tienen más poder”.

Los datos de Anses muestran el impacto de la repartición en la economía de Mendoza. Esta semana también nos enteramos por un trabajo del Consejo Económico de Mendoza que el ingreso por habitante en nuestra provincia cayó 20% entre 2011 y 2020, y en promedio somos más pobres que hace 10 años.