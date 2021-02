La picante pelea tuitera entre dos legisladores mendocinos por la vacuna rusa

La revista médica The Lancet comunicó que la vacuna Sputnik V tiene una eficacia de 91,6% frente al coronavirus. Frente a este anuncio, dirigentes políticos nacionales y provinciales no tardaron en expresarse.

Uno de los más destacados fue Lucas Ilardo, quien señaló a Alfredo Cornejo, Luis Petri y Hebe Casado por haber dudado de la vacuna rusa. Acompañado de una imagen de un titular relacionado, el senador kirchnerista dijo en Twitter: “Jugar con la vida y la salud de la gente es cruzar un límite, que no te hace mal dirigente político, te hace mala persona. Que la patria se los demande!”.

A pesar de la acusación de Ilardo, Hebe Casado, reconocida por sus polémicos dichos en redes sociales, respondió otro tuit del legislador que refería a los aumentos de tarifas en la provincia. “Yo soy médica, de economía no entiendo mucho, pero me parece que el problema de inflación lo tendría que resolver Guzmán, no? O Mendoza ya independizó y no me enteré? #MendoExit”, indicó la diputada del PRO.

Frente a esto, Ilardo ironizó sobre el comentario de Casado y le repitió la imagen del titular que indicaba sus dudas respecto a la eficacia de la vacuna rusa. “Saludos Dra”, concluyó el senador y jefe del bloque PJ - Frente de Todos.

En el último round de la pelea, Casado defendió su postura y aseguró que “cualquier ser pensante dudaría si no tiene información científica que lo avale”. “Ahora analizaré con detenimiento el paper recién publicado. De todos modos, ha sido una irresponsabilidad empezar a vacunar antes de tener certezas, no le parece senador?”, sostuvo la diputada en Twitter.