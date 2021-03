La Pampa logra apoyo a su plan para postergar Portezuelo del Viento

Mendoza y La Pampa volvieron a medirse en la pelea por Portezuelo del Viento , esta vez en el ámbito de una mesa de trabajo convocada por el ministro del Interior Eduardo de Pedro el año pasado.

Los pampeanos, ahora con el apoyo del resto de las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y el visto bueno de la Nación, buscan estirar los tiempos y de esta forma retrasar el inicio de los trabajos de la megaobra hidroeléctrica que se ubicará en Malargüe.

La maniobra dilatoria se gestó en noviembre del año pasado cuando en un intento de diálogo de Pedro convocó a las provincias del Coirco a integrar una mesa de trabajo. La reunión se concretó ayer a la mañana y en la misma todas las provincias, menos Mendoza, decidieron conformar una Comisión de Estudio de Impacto Ambiental que estaría en el futuro encargada de llevar adelante una nueva evaluación ambiental.

“Esta mesa de trabajo que convocó el ministro Eduardo de Pedro persigue hacer una evaluación de impacto ambiental. Pero esta mesa no tiene atribuciones, hasta plantearon dictar un reglamento interno. Se está colocando a esa comisión en un lugar donde no debe estar, con atribuciones que no le corresponden”, explicó el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.

“Nosotros seguimos en la postura de no salirnos del Coirco porque es el ámbito natural e institucional de debate a través del Consejo de Gobierno y del Consejo Ejecutivo . Es el órgano creado por un tratado interprovincial en 1976 y desde hace 44 años es el único habilitado para evaluar y aprobarlas obras de esta naturaleza con impacto en la cuenca”, agregó.

Además, el funcionario de Rodolfo Suárez insistió en que ninguna comisión puede adoptar decisiones que vayan contra aquellas que ya tomó el Coirco en temas relacionados a impacto ambiental regional y normas de llenado y manejo. “En octubre llevamos al Ministerio de Interior 11 cajas con 72 biblioratos en los que está toda la información de los estudios de Portezuelo”, dijo Ibáñez.

Desde la Nación pusieron paños de agua fría a la situación y minimizaron el enfrentamiento entre Mendoza y La Pampa en la reunión del lunes a la mañana. “Se propuso crear una comisión interjurisdiccional de estudio de impacto ambiental. La propusieron cuatro provincias para que defina los métodos parámetros técnicos de una nueva evaluación de impacto ambiental. Esto lo votaron cuatro de las cinco provincias y Mendoza quedó en contestar”, explicaron voceros de la Casa Rosada.

También confirmaron que no hay fecha de la próxima reunión de la mesa de trabajo y que todo está supeditado a la aceptación o rechazo de la creación de la nueva comisión por parte Mendoza. “Cuando la comisión esté en funciones, una vez definidos todos los parámetros técnicos evaluados y consensuados por las cinco provincias, el encargado de hacer el estudio es muy probable que sea el Ministerio de Ambiente, el ministerio va a tener injerencia, un rol principal”, detallaron.

Festejo pampeano

Por su parte, los medios y funcionarios pampeanos festejaron los resultados de la reunión de la mesa de trabajo que desde enero ya habían bautizado con el nombre de Comisión de Estudio de Impacto Ambiental.

“Celebramos la concreción de una mesa política que defina y concrete estas cuestiones. Esta reunión se realiza en cumplimiento de lo requerido por los gobernadores de la cuenca, y nuestro trabajo es hacer cumplir la ley, que nos conmina a la realización de los correspondientes estudios y a garantizar la participación popular de manera previa a la concreción de la obra”, dijo el diputado nacional y representante de La Pampa en la mesa de trabajo, Hernán Pérez Araujo, en diálogo con medios pampeanos.

Además, insistió en que los estudios anteriores “resultan ser parciales, y que solo pueden utilizarse como información para el nuevo estudio”. Por otro lado, informó que La Pampa le solicitó a Mendoza que no se avance con Portezuelo del Viento hasta que se concrete el Estudio de Impacto Ambiental y su Evaluación, con garantía de participación popular.

A estas declaraciones, Ibáñez no dudó en contestar. “Pérez Araujo dice una cosa absolutamente incorrecta. Él no tiene facultad y ni potestad para decir que no se puede seguir con la obra. No hay otra persona o ámbito que pueda decidir que no sea el Coirco, menos un representante de la mesa de trabajo de La Pampa”, disparó el ministro de Gobierno.

“Vamos a continuar en la línea de siempre. Vamos a ser parte de los lugares que promuevan acuerdos pero vamos a defender lo que el Coirco ya decidió hace años y que fue ratificado por el laudo presidencial de Mauricio Macri. El gobernador Suárez fue el único que se opuso a un nuevo estudio de impacto ambiental y eso quedó en manos de la Corte”, agregó el funcionario provincial.

Una comisión y cinco audiencias públicas

En noviembre, el gobierno nacional resolvió que se hiciera un nuevo estudio de impacto ambiental para Portezuelo del Viento. De Pedro, que es el titular del Coirco, convocó a las provincias, al Ministerio de Ambiente nacional y a la secretaría de Políticas Hídricas a que trabajen en un nuevo análisis del impacto de la construcción de la megapresa en Malargüe, incluidas las respectivas audiencias públicas.

En la reunión se propuso la creación de una comisión interjurisdiccional para el estudio de impacto ambiental que debería dictar sus propios reglamentos internos y procedimientos específicos.

Tendrá como objetivo colaborar con el Coirco y elaborar los términos de referencia del estudio de impacto ambiental, hacer la evaluación y garantizar la participación popular a través de audiencias públicas en las cinco provincias (Mendoza, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y Neuquén).

Cronología de un desacuerdo

29 de septiembre de 2020. Se abrieron las ofertas técnicas. Malal Hue, consorcio liderado por la empresa china Sinohydro en asociación con las mendocinas Ceosa, Impsa y Obras Andinas fue el único oferente.

13 de octubre de 2020. Suárez e Ibáñez llevaron llevaron 11 cajas con 72 carpetas con todos los estudios de impacto ambiental de la megaobra.

26 de noviembre 2020. El ministro del interior, Eduardo de Pedro convoca a las 5 provincias a una mesa de trabajo para hacer nuevos estudios.

15 de marzo 2021. Todas las provincias, menos Mendoza, apoyadas por la Nación acuerdan la creación de una comisión interjurisdiccional.