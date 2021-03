La oposición volvió a rechazar la reforma constitucional de Suárez

El gobernador Rodolfo Suárez le pidió -por primera vez desde su creación en diciembre- asesoramiento al Consejo Económico Social y Ambiental de Mendoza. Específicamente, envió un pedido para que los 86 miembros se manifiesten a favor o en contra de abrir el debate en la Legislatura de Mendoza sobre la reforma constitucional.

Pero la movida del Mandatario no cayó bien en la oposición y solamente recibió el visto bueno de los miembros del radicalismo.

En un evento vitivinícola en Tunuyán, Suárez dijo que esperaba que el Consejo se manifestara. “Hay preguntarle a la gente si lo que estoy planteando es racional o es una locura. Que lo diga el albañil, el cafetero, la ama de casa, que opinen todos y que puedan expresarse. Son temas bisagra y que hacen a la diferencia”, cerró.

Ayer empezaron a llegar las repercusiones del pedido del Gobernador. El senador nacional Julio Cobos, miembro del órgano consultivo en su calidad de ex gobernador, dijo: “Tal como lo ha solicitado el Gobernador es importante que desde el Consejo Económico, Ambiental y Social, nos expidamos sobre un debate tan trascendental como lo es la reforma de la Constitución Provincial”.

Desde el Frente de Todos-PJ Mendoza, la encargada de lanzar el dardo fue la exsenadora Patricia Fadel, que también es parte del Consejo en representación de su partido. En un documento Fadel rechazó este primer requerimiento expresando que el organismo “no debería funcionar como un apéndice de los deseos del gobernador de turno”. Además, planteó la nulidad del pedido de Suárez.

“Entiendo que primero debemos ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a funcionar, y sobre esas reglas se van a efectuar y trabajar las propuestas de políticas públicas en materia económica, ambiental y social. Se busca generar una aparente resolución del Consejo, con las voluntades individuales, sin convocatoria, ni deliberación”, destacó.

A la par del documento, aprovechó las redes sociales para usar otro lenguaje y tildó a Suárez de “niño caprichoso”: “Ya le dijeron que no, y como niño caprichoso insiste. Por favor ocúpese de la seguridad, del empleo, de la producción, de lo que la gente necesita”, remarcó Fadel.

Rechazo de Lafalla

El exgobernador Arturo Lafalla también fustigó a Suárez por la propuesta. “Esta reforma constitucional me parece un retroceso muy grande”, puntualizando que es una opinión a título personal. “Seguramente una reforma constitucional podría ser útil, aunque no urgente. En lo que no coincido es en la reforma que propone el gobernador y el oficialismo. Me parece que no es una reforma que mejore la institucionalidad”.

El tema más caliente de la reforma es la eliminación de una cámara de la Legislatura, que supondría un ahorro de recursos. A eso se refirió Lafalla: “que cambie la representación en parte proporcional la cantidad de habitantes y parte por departamento, lo que hace es que el partido que gana las elecciones mete la mayoría de sus candidatos en la Legislatura por cuatro años”.

Además apuntó directamente sobre el proyecto que presentó el Ejecutivo en agosto del año pasado. “Es un proyecto cerrado. Hay que discutir los temas y después redactar el proyecto. Lo que sería útil es hacer una primera ronda de consulta de los temas urgentes para una reforma”, aclaró el ex gobernador.

En la misma vereda del PJ se posicionó Protectora Fuerza Política, en un escrito divulgado por el representante del partido en el órgano consultivo. “Este Consejo se creó para debatir y consensuar proyectos e ideas que saquen adelante a Mendoza. En cambio, lo que impone Suárez es una simple encuesta sin ningún tipo de debate ni representatividad, y que además viene con la exigencia de que respondamos rápido, antes del 18 de marzo”, denunció Alberto Sabás.

En línea con el justicialismo señaló que el Consejo “no puede transformarse en un órgano de consulta arbitrario del gobernador de turno”, y concluyó solicitando al Presidente del Consejo, Víctor Ibáñez que “efectúe las convocatorias necesarias para planificar con todos los miembros la manera en que se discutirán los temas, propuestas y debates para cumplir con el objetivo para el cual ha sido creado este Cuerpo”.

Por último dio su visión de la situación: “La apertura del debate de la reforma constitucional requiere del establecimiento de una serie de reglas que involucran a toda la sociedad en su conjunto”.