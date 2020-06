La oposición no participará de la sesión de acuerdo para tratar el pliego de Teresa Day

La cuestionada postulación de Teresa Day como ministra de la Suprema Corte sigue dando tela para cortar. Esta mañana los senadores de la oposición (PJ, FIT y PI) informaron que no participarán de la sesión de acuerdo porque han tomado la decisión de “no convalidar” el acto de mañana.

La decisión se respalda en “las dudas que les genera la postulación de Day, acerca del cumplimiento de lo exigido por la Constitución en lo relativo al ejercicio profesional de abogada de 10 años de antigüedad u 8 de la Magistratura que exige nuestra Constitución Provincial”.

Mendoza 3 de junio de 2020 Politica Coordinadora general del Ministerio Publico Fiscal Maria Teresa Day. Fue postulada por el gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez para ocupar el cargo que queda vacate en la Suprema Corte de Justicia Jorge Nanclares Foto: Ignacio Blanco / Los Andes jueza fiscal Day Ignacio Blanco | Ignacio Blanco

Los legisladores de la oposición presentaron la semana pasada una acción declarativa de certeza, pidiéndole a la Justicia que determine sin lugar a dudas, cuál es el criterio para interpretar los requisitos de la Carta Magna.

Los senadores, también le pidieron al vicegobernador Mario Abed que no se lleve a cabo la sesión de acuerdo hasta que no se resuelva la declaración de certeza. También criticaron la capacidad de acuerdo de la UCR. “Propusimos instancias de diálogo para poder llegar a un entendimiento y clarificar las dudas que nos generaba la postulación de la Dra. Day, las cuales fueron sistemáticamente rechazadas por el gobierno provincial, aún la audiencia propuesta por la Suprema Corte de la Provincia, a la cual asistimos, esperando en vano la presencia del oficialismo”, informaron en un comunicado.

“Desde nuestro rol de legisladores, hemos tratado de ser rigurosamente respetuosos y garantes de la institucionalidad que nuestra provincia ostenta, tratando de generar las instancias de diálogo y acercamiento para que cualquier aspereza política o ideológica, no sea óbice para que una mendocina ocupe la vacante que se ha generado en nuestro máximo tribunal, es por ello que desde la oposición no se han hecho cuestionamientos morales o éticos, ni se ha puesto en duda la solvencia académica de la postulante, pero en honor a la institucionalidad tan declamada, no podemos avalar un pliego que genera tanta incertidumbre a la vista de nuestro texto constitucional”, cerraron.