La oposición convoca para mañana a una marcha nacional contra el Gobierno

El mayor espacio opositor Juntos por el Cambio salió a convocar a una marcha que se realizará en la tarde del sábado contra el Gobierno de Alberto Fernández, para exigir la renuncia de todos los funcionarios que se vacunaron ya contra el Covid-19.

La de este sábado desde las 17:00 será la primera protesta contra el Gobierno en 2021. Y el oficialismo expresará su respuesta el lunes, cuando el Frente de Todos respalde a Fernández en el Congreso, en el marco de la Asamblea Legislativa.

La convocatoria está siendo promovida en redes sociales por referentes del PRO y de la Coalición Cívica. Dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) optaron por el silencio ante el llamado de sus socios políticos para salir a las calles.

En las redes sociales se podía observar en las últimas horas una activa convocatoria por parte de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO; de los diputados Fernando Iglesias, Waldo Wolf y Mariana Zuvic.

Maximiliano Ferraro, presidente Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, también convocó: “YO VOY #27F Por nuestra dignidad, nuestras conciencias, por la igualdad ante la ley y el fin de cualquier privilegio”.

“Este sábado marcharemos en paz, por la angustia de los adultos mayores, por el sentimiento de injusticia de los que están en primera línea contra el Covid y por la indignación que provoca que la oligarquía K se apropie de la vacuna. A esta nueva movilización ciudadana, YO VOY”, publicó Bullrich en su cuenta de Twitter.

Zuvic, en tanto, instó a los argentinos a participar de la movilización en distintos puntos del país y lo acompañó con un mensaje: “Por nuestra dignidad, nuestras conciencias, por la igualdad ante la ley y el fin de cualquier privilegio. YO VOY”.

Iglesias también convocó y en declaraciones a la prensa dijo que “entre alguno diputados” de Juntos por el Cambio están “analizando” pedir el “juicio político contra el Presidente” Alberto Fernández, tras el escándalos político por lo que se denominó como el “vacunatorio vip”.

Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria y ex presiente de la Sociedad Rural Argentina también salió a convocar a la marcha por redes sociales. “El #27F vamos a marchar en paz en todo el país. Lo de las vacunas no fue una payasada. Les dieron prioridad a los amigos, familiares y partidarios en vez de respetar el orden y empezar por los grupos de riesgo. Es inaceptable que manejen la salud se esa forma”, expresó.