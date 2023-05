La oposición chicaneó al Gobierno tras conocerse la inflación de abril: “No está en tu imaginación, es real”.

Referentes de la oposición criticaron al Gobierno Nacional luego de la difusión del dato de inflación de abril, que fue de 8,4% según el Indec. De manera irónica, compartieron en redes el índice mensual y chicanearon al presidente Alberto Fernández por haber usado el término ”inflación psicológica” para explicar las subas en el índice de precios.

Sin ir más lejos, Patricia Bullrich, afirmó: “Psicológicamente creés que comprás menos productos, ¡pero no! El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos”.

El mensaje de Patricia Bullrich

“Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes ALUCINAN”, dijo María Eugenia Vidal.

María Eugenia Vidal criticó también a Alberto Fernández.

En ese sentido, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta también compartió una foto del porcentaje de la inflación borroso acompañado con la leyenda: “No está en tu imaginación, es real”.

Y tras ello señaló: “La inflación es real y se siente en el supermercado, cuando no podés comprar todo lo que necesitás o tenés que elegir otra marca porque la de siempre está carísima. Da bronca no poder darse algún gusto o dejar de hacer cosas a pesar de trabajar duro. Esto vamos a cambiar”.

El posteo de Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, Javier Milei compartió un tuit del Indec con la información del índice mensual de precios y criticó al peso argentino. “Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política”, dijo.

“Inflación psicológica”

Alberto Fernández habló esta mañana en una entrevista radial acerca de la inflación en el país e insistió en que es un tema psicológico del pequeño comerciante, detalla La Nación.

A lo largo de la nota, el mandatario se refirió a los sostenidos aumentos de precios de productos y servicios que se produjeron durante su gestión y sostuvo que gran parte de esa inflación “es autoconstruida”, es decir, que “está en la cabeza de la gente”.

“Tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación, el ‘por las dudas’. Esa inflación psicológica no está en el consumidor, sino en el pequeño comerciante. Sergio (Massa) ha intentado frenarla de algún modo. En algún momento funcionó y en otro no. Vamos a esperar a que el Indec diga el dato de hoy... No es lo que queremos”, señaló Fernández, horas antes de darse a conocer el índice inflacionario de abril.

Inflación de abril

El Indec confirmó a las 16:00 que la inflación de abril fue 8,4%, muy por arriba de las expectativas iniciales del ministro de Economía, Sergio Massa, que prometía a fines del año pasado que el índice de precios comenzaría con un tres por delante para esta altura del año. La variación de precios de los últimos 12 meses alcanzó el 108,8% y la acumulada en el primer cuatrimestre fue de 32%.

Desde que comenzó el año, la inflación mensual se fue acelerando, si se tienen en cuenta los datos de enero (6%), febrero (6,6%), marzo (7,7%) y el mes pasado (8,4%).