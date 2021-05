La Nación dice que hay que “revertir” las leyes contra la minería

El Gobierno de Alberto Fernández reveló que está intentando que avancen proyectos mineros en Malargüe, comenzando por Potasio Río Colorado, y se esperanzó con que todas las jurisdicciones que tienen leyes restrictivas contra esta actividad puedan ir “revirtiéndolas” para que la actividad se despliegue y genere empleo, “aunque siempre partiendo de la base del consenso social”.

Así lo definió el secretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Alberto Hensel, en un evento en el que se celebró el Día de la Industria Minera. Del panel participaron el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Alberto Carlocchia, y el secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Oscar Laplace.

Hensel lamentó que en el caso de Mendoza, no se haya podido reformar la ley 7.722 que restringe el desarrollo de la actividad minera. En ese sentido, dijo que los Estados nacional y provincial, las empresas y los trabajadores, tienen por delante un “trabajo a realizar” para concientizar a la población mendocina sobre la necesidad de impulsar la minería.

“A través del diálogo y de la búsqueda de consensos, tenemos que hacernos escuchar más. Tenemos la obligación de informar y mostrar lo que significa la actividad. Tenemos que hablar de minería todo el día, todos los días y en todo lugar. Tenemos que lograr que la gente vincule a la minería con su realidad cotidiana. No hay confort sin minería ni diagnóstico por imágenes; no hay transporte, comunicación satelital, no hay purificación del agua ni construcción. Hay algo que evidentemente está disociado entre la importancia de la minería y lo que la gente ha ido recibiendo de sectores ‘anti-todo’”, dijo Hensel.

El funcionario indicó que “llegó el momento de levantar cabeza” para que la minería crezca. “Tenemos que avanzar. En Mendoza, la política se alineó. Entonces se consiguieron los votos necesarios para modificar la ley y levantar la restricción. En Chubut ocurrió a la inversa, porque la política intervino y aún no se ponen de acuerdo, pero soy optimista. Creo que hay que comenzar en el caso de Mendoza particularmente por los distritos en los que hay consenso social como en Malargüe, por ejemplo. La posibilidad de seguir trabajando en el proyecto de Potasio Río Colorado, es una opción importante y venimos hablando con el Gobierno de Mendoza”, sostuvo Hensel.

Se intentó contactar a funcionarios del Gobierno provincial, pero no fue posible establecer comunicación.

Debate generalizado

El secretario aclaró que el Gobierno nacional está decidido a impulsar esta actividad e incluso viene siguiendo las diferentes situaciones que se van dando en las provincias. Habló de la tensión social en Andalgalá, Catamarca, y celebró que en Chubut haya caído un proyecto de ley local para la prohibición total y absoluta de la minería, que podría haber afectado a empresas históricas de metales y hasta las hidrocarburíferas.

“Una cosa es hablar de la necesaria protección del ambiente y del cumplimiento de los estándares y otra es la paralización de las actividades productivas que permiten que la gente pueda vivir dignamente y tener oportunidades”, dijo Hensel.

“Vale la pena seguir impulsando la minería y haciendo el mayor esfuerzo para que podamos ir revirtiendo las leyes restrictivas en los distritos que las tienen”, sostuvo. “Los sanjuaninos convirtieron a la minería en una política de Estado cuando se dieron cuenta de que con la vitivinicultura y la horticultura no alcanzaba. Eso cambió el destino de esa provincia, pero hay otras que creen que tienen resuelto el futuro con la matriz productiva actual”, apuntó.