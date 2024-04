Multitudinaria marcha universitaria: la manifestación avanza por las calles hacia Plaza de Mayo

La Marcha Federal Universitaria avanzaba esta tarde a buen ritmo por la Avenida de Mayo en dirección a la Plaza de Mayo, donde tendrá lugar el acto central contra las políticas de ajuste presupuestario del gobierno del presidente Javier Milei.

Luego de partir de Plaza Houssay y de pasar por el Congreso, las columnas siguen su curso hasta las inmediaciones de la Casa Rosada donde está montado el escenario.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, la movilización se desarrollaba de manera tranquila y sin incidentes.

Marcha universitaria en Caba. (Federico López Claro / Corresponsalía)

El rector de la UBA aseguró que fue a la marcha “angustiado”

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, aseguró hoy que a la Marcha Federal Universitaria concurrió “angustiado” y señaló que “nunca hubiera imaginado” tener que reclamar por el presupuesto que le corresponde a la casa de altos estudios.

“A esta marcha de hoy, en lo personal, uno concurre de forma triste y angustiada, no es una marcha a la que uno va contento. Nunca me hubiese imaginado tener que marchar por un presupuesto que nos corresponde por ley”, sostuvo Gelpi.

En declaraciones radiales, subrayó: “Nunca me hubiera imaginado marchar por el presupuesto que nos corresponde”.

Además, rechazó que haya adoctrinamiento en la institución y dijo que no le consta que exista corrupción.

“De que hay corrupción en la UBA, a mi no me consta. Nosotros tenemos informes regulares y auditorías internas y externas. Y lo del adoctrinamiento, con todo respeto, me parece un poco ridículo, porque la UBA es un monstruo con más de 300 mil alumnos y con facultades muy heterogéneas”, evaluó.

“Ese es el fuerte nuestro, la pluralidad. No sé cómo se puede adoctrinar a 300 mil alumnos, no lo entiendo. No hay adoctrinamiento en la UBA, porque no puede haberlo”, enfatizó Gelpi.

El rector de la UBA señaló que es “muy difícil saber” el presupuesto anual, pero destacó que el número está por debajo del de otros países de Latinoamérica y Norteamérica.

Sobre esa cifra, Gelpi señaló que rondaría en los $140.150 millones: “En la UBA tenemos más de 300 mil alumnos, 13 facultades y cada una de ellas tiene un presupuesto diferente”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el rector sostuvo que en ese total de facultades hay alrededor de 80 carreras y que sin dudas genera una dificultad no tener un presupuesto definido.

“Si saco la cuenta por la plata que tenemos realmente es muy poco”, manifestó con Marcelo Longobardi.

Por último, el rector indicó que el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari y el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza” pertenecen a la UBA.

Actualmente, las universidades cuentan con el presupuesto de 2023 prorrogado, ya que no se sancionó para 2024: la UBA tiene asignados fondos por 121.623.653.981 pesos, que al tipo de cambio del Banco Nación representan 136.349.389 millones de dólares.

“El dinero que nos están dando viene un 60% por debajo del presupuesto que nos venían dando, es muchísimo. Va a llegar un momento que el dinero se va a acabar, y si no les gusta la palabra ‘cerrar’, le puedo decir que no podemos funcionar. Con este dinero podemos funcionar dos o tres meses más”, afirmó Gelpi.

Y agregó: “No sé si ya depositaron o lo harán la semana que viene, pero ese dinero ya viene desactualizado, viene con el presupuesto del año pasado. Viene con un 70% de aumento que nos dieron en marzo, que todavía no se cobró, y dicen que un 70% para mayo. Por eso digo, que si no actualizan el tema de plata, vamos a tener que cerrar”.