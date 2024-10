La mayoría de los intendentes del PJ van por la “unidad” con Emir Félix como jefe

El Partido Justicialista se encamina a la renovación de autoridades y como suele suceder cada dos años, hay rumores de elecciones. Frente al oficialismo que impulsa al sanrafaelino Emir Félix, se ha parado el Movimiento Evita que cuestiona los costos de participación y antes de la medianoche del sábado se sabrá el desenlace sobra la candidatura de Lautaro Cruciani.

La lista que impulsan las autoridades actuales para la renovación busca la unidad de todos y un papel importante en ese diagrama es el de los siete intendentes peronistas. Seis de los siete se inclinan por la unidad y hay consenso para que el ex cacique de San Rafael, Emir Félix, sea el próximo presidente del PJ.

Flor Destéfanis (Santa Rosa) es la actual presidenta y brega por esa unidad. En esa misma línea se muestran Fernando Ubieta (La Paz), Matías Stevanato (Maipú) y Omar Félix (San Rafael). Una obviedad la de este último, teniendo en cuenta que su hermano Emir es el hombre propuesto para la presidencia partidaria.

Desde la mesa que está armando la lista oficialista aseguran que todos los jefes comunales están incluidos. A los cuatro mencionados, hay que agregar a Edgardo González (Lavalle), Celso Jaque (Malargüe) y Emir Andraos (Tunuyán). Pero este último aún no se define.

“Personalmente creo que se debería trabajar en una lista de unidad. Yo apoyaría en ese caso a la persona que se acuerde. Acá en nuestro Departamento estamos haciendo eso, trabajando para una lista de unidad”, comentó el intendente lavallino ante la consulta de Los Andes.

No es un detalle menor una unidad en el PJ de esa comuna teniendo en cuenta el cimbronazo que hubo en el Honorable Concejo Deliberante con la ruptura del bloque peronista. El espacio se partió a raíz de la supuesta incompatibilidad de funciones que enfrenta el edil Maximiliano Rivera quien además es médico rural.

Los intendentes Emir Andraos (Tunuyán), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Edgardo González (Lavalle), Matías Stevanato (Maipú) y Fernando Ubieta (La Paz). Foto: @MatiasStevanato

La consecuencia fue que González se quedó solamente con dos concejales que le responden y los otros cuatro armaron un bloque aparte. Al margen de esto, se harán esfuerzos para evitar una elección partidaria.

Por el lado de Tunuyán, Emir Andraos evitó referirse al tema porque “todavía falta información para poder opinar”. La actual conducción los tiene en cuenta, habrá que ver cómo termina el asunto.

Hay que recordar que tanto Andraos como González quedaron afuera de la Junta Electoral Partidaria que es la que deberá avalar o rechazar las listas que se presenten.

En el órgano partidario que tiene birome de peso, están representados los intendentes Matías Stevanato (Maipú), Omar Felix (San Rafael), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Celso Jaque (Malargüe). Otro lugar es para el sector de Carlos Ciurca, otro del kirchnerismo que encabeza Anabel Fernández Sagasti y los dos restantes fueron para la CGT.

Según las cuentas que sacan algunos, en un escenario muy disputado, el oficialismo tendría cinco votos a la hora de juntar firmas: Santa Rosa, La Paz, Maipú, y San Rafael además del ciurquismo se pararán en la misma vereda.

Pasión peronista

Otro dirigente que quiere evitar una interna es Celso Jaque. La opinión del intendente de Malargüe no es una más, ya que se trata de un ex gobernador. Consultado por este medio, expresó que “el justicialismo tiene dos características, es democrático y pasional. En el medio de esa vida democrática y de esa pasión que sentimos también por lo que hacemos, tendremos que, o llegar a una resolución interna, que es lo que ha sido convocado, o poner todo el esfuerzo necesario para llegar a una lista de unidad”.

“Necesitamos fortalecer a nuestro partido, trabajar en función de los desafíos que tenemos hacia adelante y por una cosa no menor, no sobra ningún peronista. Tenemos que abrir los brazos para que estén absolutamente todos los peronistas involucrados que quieran estar, incluso trabajando para aquellos que por distintas circunstancias en tiempos no muy lejanos partieron. Hay que abrir las puertas para que regresen”, dijo sin referencias específicas, pero en clara alusión a los que trabajaron la campaña con La Unión Mendocina que armó Omar De Marchi.

El diputado nacional Martín Aveiro junto a Celso Jaque, intendente de Malargüe, Emir Andraos, intendente de Tunuyán y el diputado nacional Adolfo Bermenjo. Foto: Los Andes.

Para Jaque, “tenemos que ser capaces de trabajar y el momento de hoy nos requiere mucha escucha, así que tenemos que aprender a dialogar y escucharnos entre todos. Voy a estar trabajando acompañando a todos los compañeros que por unanimidad o por una elección interna decidan quiénes van a ser las autoridades de nuestro partido”.

Considera que tanto Emir Félix como Lautaro Cruciani, los dos que podrían dirimir la interna en las urnas, están en condiciones de conducir el partido. Aunque, advierte que “el tema es que tenemos que hacer una discusión que es la que al menos yo trato de dar ¿Es este el momento para tener una interna en momentos de tantas dificultades que atraviesa nuestro país, nuestra provincia y nuestros departamentos? ¿O tenemos que tener la grandeza para ser capaces de generar una lista de unidad donde todos los sectores se sientan representados?”

“Y además de estar representados con las ganas que significa que hay que ponerle para que nuestro partido recupere no sólo la democracia, sino la pasión que nunca debió de perder y el hambre de gloria que necesitamos tener”, indicó.

El otro armado

Por el lado del Movimiento Evita dicen que esperan conocer oficialmente los aranceles para presentarse aunque se sabe que llegan hasta $3 millones. Incluso se han dado a conocer las actas de la reunión que fijó los costos. Además, hay que completar unos cuantos lugares: cada lista departamental contiene 56 nombres que deben ser afiliados al partido con dos años de antigüedad.

Sin embargo, el acta anda dando vueltas desde hace unos días, puntualmente desde el 7 de octubre cuando se reunió la Junta Electoral Partidaria y determinó que para presentar listas departamentales en $2.000.000 y de formularios para presentación de lista provincial, en $3.000.000. Estos valores “han sido determinados en función del costo operativo estimado de celebración del acto eleccionario”. La información está disponible en la página oficial del partido.

Lautaro Cruciani (secretario general del movimiento Evita en Mendoza)

La lista provincial, según indicaron desde el partido, debe venir acompañada con al menos listas en 6 departamentos. Es decir, son al menos 896 personas con las que hay que contar además de los nombres para la lista provincial. Sin embargo, nadie habla de bajarse en el entorno de Lautaro Cruciani y hasta aseguran que charlan con algunos intendentes aunque no dan nombres.

El sábado a la medianoche se develará el misterio sobre si habrá dos listas -que después deberá analizar la Junta Electoral Partidaria- o bien si se abrochó una lista de unidad y con quiénes dentro de ese nuevo esquema de conducción. Por lo pronto, seguirá el folclore.