¿La Legislatura a fase 1? Cómo siguen las sesiones tras los casos confirmados entre empleados

La Legislatura provincial captó la atención esta semana luego de que se confirmaran dos casos. Por un lado el del senador Lucas Ilardo y ayer, el de un funcionario de la Cámara de Diputados. Sin embargo, por ahora no habrá cambios sustanciales.

En la Cámara de Senadores no hay aún una decisión tomada pero hubo reuniones entre el vicegobernador Mario Abed y funcionarios legislativos de primera línea. No obstante, el funcionamiento seguiría como hasta ahora porque casi no hay circulación de personal, ya que gran parte está en modo teletrabajo, sobre todo quienes conforman los grupos de riesgo.

En lo único que se avanzó desde hace un par de meses fue en sesionar sólo con la presencia de los presidentes de cada bloque. Todo indica que no se va a modificar esta modalidad semipresencial.

“Ilardo se confinó antes, no ha contagiado a nadie en la cámara. Naturalmente, desde marzo o abril estamos trabajando con personal muy mínimo, entre el 15 y el 20% del total. El personal está afectado por la pandemia, sí, pero no por Ilardo”, indicó Pablo Gómez, secretario administrativo del Senado, a Los Andes.

En la Cámara de Diputados tampoco habrá cambios porque en este órgano se ha dividido en dos grupos al recurso humano administrativo, de comisiones y personal de apoyo a la tarea legislativa. Cada 14 días rotan entre las oficinas y sus hogares, disminuyendo el factor ocupacional.

“No se retrocede, bajo ningún motivo. El caso positivo está en ese grupo que venía trabajando y dispusimos que trabajaran desde su casa y se incorporó ese grupo de 14 personas”, explicó Andrés Lombardi, titular de la Cámara Baja.

La única modificación que se realizó fue en la sesión de ayer, porque aún no estaba confirmado el test del funcionario legislativo y fue sólo virtual, con las autoridades de la cámara solamente. El funcionamiento de las 11 comisiones seguirá como hasta ahora, de manera remota. “Resolvimos en la sesión de este miércoles y probablemente la que viene, hacerla online porque el caso positivo tenía todos los síntomas de Covid-19, y tenía contacto estrecho con alguien de su entorno familiar”, agregó.

“No es que volvimos a fase 1, vamos en sintonía con lo que dice el Gobernador. En abril aprobamos el protocolo de funcionamiento y por eso se trabaja con el mínimo de personal y dividido en dos grupos”, resaltó Lombardi.

De cara a la próxima semana, se seguirá de cerca la situación sanitaria y el martes se resolverá cómo será la sesión del miércoles. Es muy probable que también sea virtual como esta última, es decir sólo con las autoridades de cámara presentes y el resto del cuerpo, en forma remota.

Estrictos protocolos

Desde que comenzó la pandemia, en la Legislatura se empezó a trabajar en un protocolo que incluye, además de medir la temperatura a quien ingresa y llenar una declaración jurada con datos personales, normas de higiene.

El frecuente lavado de manos, evitar el contacto físico entre personas, saludar a distancia, y mantener una distancia mínima de 1 metro entre persona y persona, son algunas de las consideraciones. También promueve evitar el compartir elementos de uso personal, como vajilla, vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.