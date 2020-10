La Justicia rechazó la cautelar de Etchevehere para desalojar a los militantes de Grabois

La Justicia rechazó este viernes el desalojo de los militantes de Juan Grabois en los terrenos de la estancia Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere, en Entre Ríos.

El juez de Garantías subrogante Raúl Flores resolvió no hacer lugar al pedido de los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa y de los abogados de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria durante la gestión de Mauricio Macri, y su familia.

Esta decisión del magistrado, que reemplazó temporalmente al titular del Juzgado Walter Carballo (de licencia hace unas semanas), podrá ser apelada, por lo que el expediente llegará ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, donde deberá sortearse qué vocal deberá intervenir, según informó Infobae.

Según el juez Flores, Dolores Etchevehere, la hermana del ex funcionario y quien había decidido donar las tierras a la iniciativa agroecológica de la organización de Grabois, acreditó en la documentación presentada que tenía derecho como heredera debido a que en el expediente del juicio civil por la sucesión en trámite no se ha procedido a la partición de bienes.

“Le asiste razón a la defensa en cuanto a que, por todos los bienes existentes los hermanos son condóminos y dueños por igual, hasta que culmine el sucesorio”, sostuvo el juez.

Luis Miguel y Dolores Etchevehere, enfrentados - Gentileza

“Se deduce que la disputa familiar-hereditaria por la titularidad y/o posesión y goce del inmueble no puede ser resuelto en sede penal por estar claramente confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado”, señaló.

Incluso, el magistrado desestimó que la entrada de las personas que acompañaron a Dolores se haya hecho con engaño, al haberse presentado como heredera del campo. De esta manera, pidió a los hermanos que busquen una salida consensuada pacíficamente.

Sin embargo, para el ex ministro Luis Etchevehere, “esta no es una discusión familiar. Es un delito penal realizado por un grupo de 40 personas. Los dos fiscales dijeron que el verdadero dueño del campo es La Margarita S.A y que las personas que están en el campo no tienen ningún título como para estar ahí adentro”.

“El juez pide que acordemos entre hermanos. De acá no nos vamos a ir”, anticipó Etchevehere después de conocerse la decisión de la Justicia.