Ya votó el 60% del padrón en la PASO de siete departamentos

Según el último corte de la Junta Electoral de la provincia, ya votó alrededor del 60% del padrón en los siete departamentos que tienen PASO adelantadas este domingo.

El presidente de la Junta Electoral provincial y titular de la Corte, Dalmiro Garay, había brindado más temprano una conferencia de prensa en Maipú acerca de los resultados que está dando el sistema de boleta única en los distintos distritos donde se vota.

Al ser consultado acerca de la agilidad para poder armar las escuelas comentó: “La junta electoral tomó la decisión que las urnas y la documentación estuviera el día de ayer, lo que facilitó la logística de la mañana”. Luego agregó: “En general las escuelas estuvieron abriendo a las ocho, otras se extendieron hasta las ocho y media”.

“En cuanto a las autoridades de mesa tuvimos el 95% del presentismo, bastante bueno” y con respecto al 5% faltante comentó cómo lo subsanaron. “Nosotros hemos dispuesto capacitadores en todas las escuelas, el problema que tuvimos que en el 4% de las personas que faltaron tuvimos que poner a los capacitadores como autoridad de mesa, no fue tanta la cantidad de personas que tuvimos que afectar”.

“En general la jornada viene bastante bien, hay mucha consulta sobre la boleta única, pero una vez que se consulta, se explica, el votante la verdad que expresa que le resulta sencillo y ágil el trámite, entendemos que va a funcionar bien el sistema”, dijo el miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

“Hasta ahora en toda la provincia estamos en el 35% de los votantes, en las PASO anterior el porcentaje total fue del 70% ya estamos a la mitad, esperemos que la gente quiera venir a votar en lo que queda de la jornada, la cola es rápida, el sistema es bastante ágil, ya que no hay sobre y la votación se está haciendo con mucha agilidad.”

“La boleta única viene a traer mucha transparencia, ya no se puede hablar de que faltan boletas. Ya no hay boca de urna porque ya no hay reposición de boletas, es un nuevo sistema, esperamos que transparente la elección y que podamos hoy tener resultados que nos permitan evaluar el sistema.”

Con respecto a cuándo estarán los votos dijo: “A lo sumo a las 22 vamos a estar dando los resultados, si tenemos antes escrutados antes del 20% del promedio de los votantes los diremos”.