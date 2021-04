La jueza federal María Romilda Servini se contagió de coronavirus y dijo que, sin vacunas, “no se pueden preparar las elecciones”

La jueza federal María Romilda Servini , a cargo del juzgado electoral de la capital, se contagio de coronavirus, según informaron fuentes de su entorno. Además, indicaron que la magistrada se aplicó semanas atrás la primera dosis de la vacuna Sputnik V .

La titular del juzgado federal 1 en lo Criminal y Correccional, que tiene competencia electoral, atravesaba un cuadro de cansancio y dolor corporal desde el martes por la madrugada y por eso decidió hisoparse, a pesar de estar inoculada, según informó Télam.

Consultada en América sobre la eventual fiscalización del acto electoral por parte de su juzgado, advirtió que no cumpliría con esa tarea: “Si en pocos días no vacunan a mi gente, te diría que no; yo no voy a exponer a el equipo de 25 personas que trabaja en este tema”, dijo.

“Tenemos que armar el operativo electoral para las PASO y la elección general. Necesito dos o tres meses para prepararlo. Necesito que las 25 personas que se dedican todas las elecciones a preparar las urnas de toda la Capital estén vacunadas”, aseguró la magistrada.

“Si no los vacunan, no puedo preparar las elecciones. Porque si se contagiara uno de covid-19 , debo aislar a todos y el proceso no se puede realizar. No puedo exponerme a que se enferme el personal que está muy calificado en lo electoral”, finalizó.

Servini tiene 84 años, es oriunda de la localidad bonaerense de San Nicolás y desde los años ’80 ejerce como magistrada del fuero federal, donde tuvo a su cargo causas de gran relevancia como el “Yomagate”, el asesinato del general chileno Carlos Prats y la represión ejercida por el Gobierno de Fernando De La Rúa en 2001, entre otras.

En la actualidad, instruye en causas como los crímenes cometidos por el Franquismo en España y la investigación por las presuntas presiones que el gobierno de Mauricio Macri ejerció sobre el grupo Indalo.