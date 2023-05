Video: la insólita encuesta callejera en la que todos los votantes de Larreta llevaban una botella de Fanta

Esteban Trebucq hizo una encuesta callejera en La Matanza para saber a quién van a votar en las elecciones presidenciales los vecinos de uno de los partidos más importantes de Buenos Aires.

Fue para su programa en el canal de noticias A24. Lo que parecía ser una nota como cualquier otra terminó convirtiéndose en motivo de discusión en el piso, en las redes sociales y entre la dirigencia política.

Ocurre que el periodista se topó con varios votantes de Horacio Rodríguez Larreta que entre sus manos llevaba una botella de gaseosa de medio litro. Todos habían elegido la misma marca: Fanta. El pelado Trebucq no ignoró esta extraña coincidencia y acusó algún tipo de campaña de difamación en su contra.

“A mí en el momento me llamó la atención los de la gaseosa roja, así que los voy a sacar del recuento. Esto es en vivo. El que se acerca, voy y le pregunto. Me dí cuenta. Tengo cara de boludo, pero me dí cuenta. Son tres o cuatro votos, los vamos a sacar, porque seguro había algún tarambana que les dijo ‘che, está el pelado ahí’, vayan. Pero cuando es en vivo, es así”, dijo Trebucq.

“Saquemos los de la Fanta, que ya está aclarado eso. Si viene un boludo y me pone gente atrás, yo no puedo... Pero me dí cuenta enseguida. Sacamos los de la Fanta”, reiteró en el piso queriendo dejar el tema atrás.

Sin embargo, en las redes sociales no dejaron pasar la insólita coincidencia. De hecho, la palabra “Fanta” se convirtió en tendencia por todos los comentarios que se hicieron al respecto.

Que dijeron desde el entorno de Larreta

En diálogo con Clarín, fuentes cercanas al jefe de gobierno porteño dijeron que la encuesta los tomó por sorpresa. “Nos llamó la atención, ya que es un estilo de campaña con el que no estamos de acuerdo. Nos lo tomamos con humor y seguimos trabajando como todos los días”, explicaron.

En tanto, Eduardo Macchiavelli, secretario de Proyección Federal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y uno de los principales armadores en las provincias de la candidatura de Larreta, se sacó una foto con una Fanta e señal de apoyo al candidato presidencial.