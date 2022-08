La grieta en el PD se traslada a las elecciones partidarias

El el Partido Demócrata hay movimientos internos, que reflejan las diferencias que se acrecentaron desde la salida de Cambia Mendoza. Por eso no sorprende que para la renovación de autoridades “gansas” haya dos listas: la de la actual conducción y otra opositora.

La fecha para presentar listas cerró el lunes a la noche y ya hay críticas por lo que hace el órgano partidario encargado de revisar las listas. El cupo joven abre dudas sobre los requisitos en algunos departamentos. El 25 de setiembre serán los comicios y algunos se ilusionan con “recuperar la identidad del partido”. Otros, con un triunfo de Javier Milei a nivel nacional.

El proyecto de la reforma constitucional enviada por el gobernador Rodolfo Suárez en agosto del 2020 terminó dinamitando una relación que ya venía tensa, con el Partido Demócrata. En octubre anunciaron su salida de Cambia Mendoza, en el que ya eran aliados incómodos. Vamos Mendocinos reclutó a varios espacios, bajo el sello del P y el resultado electoral no fue bueno, más bien lo contrario. “Los jubilados hicieron mejor elección”, repetirán los radicales.

Sin embargo, esta decisión tenía que ratificarla la Convención, cosa que terminó haciendo por 120 votos a favor y 70 en contra el 3 de julio del año pasado. Desde allí, la grieta se abrió entre el oficialismo en la conducción de Roberto Ajo (en donde tiene peso Carlos Balter y Gabriel Llano) y los opositores, muchos considerados “frentistas” por su diferencia en la estrategia política y considerar que no había que salirse de Cambia Mendoza.

Libertad Demócrata que sigue de cerca a Javier Milei

A un año de esa herida, las aguas divididas se manifestaron en el armado de las listas que aspiran a la conducción partidaria. Roberto Ajo no seguirá en la conducción. Por ese espacio llamado “Libertad Demócrata” irá Armando Magistretti.

El candidato es un militante ganso de años, de hecho ocupó cargos en los municipios de Santa Rosa y San Martín a fines de los ‘90 y principios de los 2000. En el mundo del fútbol, el apellido es conocido porque su primo Mauricio es un ex futbolista y actualmente director técnico. “Somos de familia chacarera”, dice Armando a Los Andes.

“Vengo trabajando junto a un grupo de dirigentes dentro de la línea que tomó la decisión de salir de Cambia Mendoza”, dice Magistretti. Sostiene que la salida de Cambia Mendoza fue correcta y que, en caso de ganar las elecciones y evaluarse nuevas alianzas “será la Convención la que ratifique cualquier decisión”. No obstante “por ahora” está descartado un posible acuerdo con la Unión Cívica Radical.

Gabriel Llano y Carlos Balter, dos históricos dirigentes del Partido Demócrata.

La salida del PD del frente oficialista terminó en el armado de Vamos Mendocinos. Aliados a la Coalición Cívica y a otros espacios, el frente obtuvo muy magros resultados. “Se armó tarde y no tuvimos tiempo para hacernos conocer en la provincia. En la historia de los partidos se dan estos valles, a la UCR después de la salida de la Alianza, también sacaron muy poco porcentaje de votos”, aseguró, obviando el efecto de la crisis de 2001-2002 y la caída de Fernando de la Rúa.

En lo que considera su principal desafío en caso de ser electo, Magistretti apunta a limar asperezas internas aunque remarca que “Partido Demócrata hay un solo”. En sentido, entiende que “lo principal es cerrar algunas grietas que se abrieron a raíz de la salida de Cambia Mendoza. No por la salida en sí, sino por la actitud que tomaron otros dirigentes a título personal”.

“Es un desafío elaborar las mejores propuestas en armonía partidaria y como decidieron los organismos actuales, encolumnarnos detrás de la candidatura de Javier Milei si mantiene su postura el año que viene”, indicó.

La oposición que estuvo en Vamos Mendocinos

Julio Calvo, actual presidente del Partido Demócrata en Las Heras es el candidato por “Consenso Territorial” y está enfrentado a la conducción actual. Aunque hay una curiosidad como fue su participación en el frente “Vamos Mendocinos”.

Se creía que Guillermo Mosso sería el candidato por la oposición dentro del PD: se resistió a la salida gansa de Cambia Mendoza y no fue parte de Vamos Mendocinos. Lo que se dice: un frentista de pura cepa. En el caso de Calvo, podría decir que la principal coincidencia con los más opositores a la conducción actual es justamente no compartir algunas decisiones.

“Voté en contra de irnos de Cambia Mendoza. Nos fuimos y participé de Vamos Mendocinos y trabajamos en Las Heras”, le cuenta Calvo a Los Andes. Lejos de empezar a hablar de posiciones y alianzas, marca una postura clara: “necesitamos recuperar la identidad partidaria”. Y lo dirá varias veces en la charla con este medio, remarcará que esa es hoy la prioridad.

Enfrentado con Balter y Llano, el comerciante de 59 años que se dedica al rubro de alimentos desde el 2006, criticará una decisión de la conducción actual en la figura de Roberto Ajo. “El 24 de mayo aprobó el cronograma sin permitir nuevas afiliaciones. Agotamos todas las instancias administrativas y ahora estamos en la Cámara Federal Electoral para que se expida”.

“Hablan de libertad pero cuando hay que abrir los padrones, no lo hacen. Dicen que es para que no ingresen fuerzas extrañas al partido, que era algo que no iba a pasar. Queremos recomponer los cuadros y que esté la dirigencia en todos los barrios. Hoy el partido tiene el 2% de los votos. Es muy triste lo que han hecho. Todo se resuelve en un almuerzo familiar”, cuestionó Calvo.

Una de las dudas sobre la validez de las listas está en las particularidades partidarias de varios departamentos. “En Lavalle, Santa Rosa, Tupungato, San Carlos, Malargüe no se cumple con el cupo joven. La comisión debería rechazar las dos listas. Espero que el presidente de la comisión renuncie, porque es Hugo Domínguez y es el candidato de ellos a vicepresidente. Así no es una comisión independiente”, avisó el ex concejal ganso en Las Heras.