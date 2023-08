La fórmula peronista se “pega” a los candidatos a intendentes más cercanos

El próximo 3 de septiembre se llevarán adelante las elecciones generales municipales en siete departamentos. En seis de ellos gobierna el peronismo y en las PASO todos obtuvieron triunfos que los posicionan a retener sus comunas para el espacio. Con ese panorama, la fórmula para la gobernación del Frente Elegí intenta capitalizar ese apoyo vecinal también a su favor con la mira puesta a los comicios provinciales.

Es lo que se percibió con la división que hicieron el candidato a gobernador Omar Parisi y su vice Lucas Ilardo este jueves. Ambos no quisieron faltar a dos actos en conmemoración al General San Martín que se dieron de forma simultánea en los municipios más afines a la conducción partidaria. Cabe decir que otros departamentos dónde gobierna también el PJ, como Maipú o San Rafael, parecen cerrar filas en sus propias campañas.

Parisi viajó hasta Tunuyán, dónde el intendente Martín Aveiro y su candidato a sucederlo, Emir Andraos, encabezaron en el monumento del Manzano Histórico un homenaje al máximo prócer argentino y libertador de América. Hubo desfile y promesas a la bandera de jóvenes estudiantes.

Omar Parisi y Martín Aveiro en Tunuyán. Foto: Prensa PJ

“Este lugar prácticamente estaba olvidado antes de nuestra gestión. No solo recuperamos la infraestructura, sino también el patrimonio ideológico de un San Martín que dio la vida por la Patria Grande”, resaltó Aveiro, quien también es candidato a diputado nacional.

Por su parte, Parisi comentó: “Espero que cualquiera que llegue al sillón de San Martín pueda tener no solamente el orgullo y el honor, sino la dignidad y la capacidad de representarlo a él para el bien de los mendocinos y las mendocinas. Hay que recordarlo no solamente en esta fecha, sino tenerlo presente todos los días”.

La Cámpora, presente en La Paz

Por su parte, Lucas Ilardo acompañó junto con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti al intendente de La Paz, Fernando Ubieta, quien también homenajeó a San Martín y luego participó de la inauguración de la sede de Anses en el departamento.

Cabe decir que La Paz, con sus pocos habitantes, se transformó en un bastión peronista en Mendoza: fue el único departamento en el que ganó Sergio Massa (Unión por la Patria), en medio del arrasante triunfo de Javier Milei (La Libertad Avanza) en la provincia.

Ilardo se hizo eco de la insignia discursiva de los libertarios y le dijo a los paceños: “Libertad es que los vecinos de La Paz no tengan que viajar ni a San Martín ni a ningún otro departamento y tengan a ANSES acá, atendiendo por vecinos de La Paz que conocen sus problemáticas”.

Y agregó: “No se puede hablar de libertad sin igualdad y la igualdad también es importante y la tenemos que poner en valor para nosotros. La justicia social y la igualdad están a la par de la libertad. No hay libertad posible si no tenemos el mismo punto de largada y hoy los vecinos de la paz tienen el mismo punto de largada que los vecinos de San Martín, de Santa Rosa, de cualquier y de otros departamentos”.

En tanto Ubieta, finalmente, indicó: “San Martín luchó con carácter por la libertad se los pueblos y ese es el concepto que nos deja. Hoy en día todavía luchamos contra la colonización de adentro y de afuera, pero en este país todavía queda mucha gente dispuesta a luchar por la Patria”.