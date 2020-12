La ex esposa mendocina de Vandenbroele habló tras el fallo de Corte en la causa Ciccone: “Me siento gratificada”

La ex esposa de Alejandro Vandenbroele fue testigo clave en la causa Ciccone habló este jueves luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena de cinco años de prisión para Amado Boudou por la apropiación de la calcográfica.

En una entrevista para Todo Noticias, la mendocina se mostró esperanzada con la decisión del Tribunal y calificó al caso como algo inédito.

“Fue inédito el juicio, fue inédito para mí llegar viva, que en el juicio se haga Justicia (...) fue inédito que Boudou salga de la cárcel en pandemia solo por ser padre”, expresó.

Muñoz recordó todo el camino recorrido desde que hizo la denuncia: “Al principio mi vida se transformó en un infierno muy difícil en el día a día. Tenía amenazas por distintos medios. Me perseguían por la calle. Me entraron a robar. Vandenbroele me presionaba en la justicia de familia para sacarme los chicos para declararme insana”.

La ex de Vandenbroele dijo que la había presionado para que se diera por vencida y que en muchas oportunidades la atacaron en el plano personal. “La gente me daba la espalda porque al principio nadie me creía”, recordó.

Muñoz también confesó que su familia de sangre tomó partido por Vandenbroele y que en el proceso también se vieron afectados sus hijos.

“Sigo perteneciendo al programas de testigos y es muy difícil ser testigo en este país porque la protección que te dan es paupérrima y no se cumplen con las leyes que se debe cumplir”, dijo.

En relación a esto, Muñoz aseguró que Vandenbroele había declarado como arrepentido luego de meses de charlas con ella ya que quería que su hija tuviera una imagen positiva de su padre con el objeto de preservar la relación de ambos.

“Yo no quería que mi hija sentirá vergüenza de su padre toda la vida”, confesó pero también reconoció que también quería que la sociedad supiera la verdad “por boca de él”.

Ficha limpia

Para terminar, Muñoz habló de Ficha Limpia, la ley que fue impulsada por la diputada María José Sanz y el diputado José Orts que impide quienes sean condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual sean candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas.

Muñoz fue una de las caras visibles al momento de militar la medida que fue aprobada este año en Mendoza. “Me parece que es obvia ni siquiera tendría que ser ley”, dijo al ser consultada por la norma.

“En lo personal me cala muy profundo porque después de que yo me paré ante un Gobierno superpoderoso (el de Cristina Kirchner) y tuve que llevar adelante mi denuncia y pasar lo que pase, la gente volvió elegir al mismo Gobierno”, dijo

La mujer expresó su deseo de que la iniciativa se extienda al resto de las provincias y en los cargos del gobierno nacional. “Por más que vos te equivoques en el voto la lista electiva no te va a dejar equivocarte”.