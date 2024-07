La eliminación de las PASO divide aguas entre los legisladores nacionales por Mendoza

El Gobierno nacional avanzará con una reforma electoral luego de la sanción de la Ley Bases. De hecho, en la versión original, estaba incluido un capítulo que terminó eliminándose. Con la sanción de la normativa, tan esperada por el presidente Javier Milei, ahora va por más.

Entre los cambios que pretende hacer, está la eliminación a nivel nacional de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El proyecto no ha ingresado aun, pero Guillermo Francos empieza a recolectar voluntades. Por Mendoza hay opiniones divididas: Julio Cobos (UCR) se opone al cambio, al igual que los peronistas Adolfo Bermejo y Anabel Fernández Sagasti. En cambio, otro justicialista, Martín Aveiro, se mostró a favor de quitar esta instancia, algo que comparten los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suárez. Los oficialistas están todos a favor y otros esperan conocer el proyecto.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Según trascendió, desde el Gobierno evalúan mantener las elecciones primarias sin financiamiento de boletas ni publicidad partidaria junto con la eliminación de la obligatoriedad del voto. En ese marco, el Pro y la UCR anticiparon que no acompañarán la eliminación de las PASO; Cristian Ritondo (PRO) acepta modificarlas y que sean optativas. Sin embargo, el radicalismo tiene otra opinión. “Unas primarias que sean optativas, no las aceptamos, sería eliminar las PASO”, señaló Rodrigo de Loredo.

Mientras se aguarda el ingreso del texto para conocer la letra chica, Los Andes consultó la opinión de diputados y senadores nacionales por Mendoza sobre la eliminación de los comicios primarios. Cabe recordar que la legislación provincial, N° 8967, incluye esta instancia, además de establecer fechas distintas al cronograma nacional.

En caso de que efectivamente se avance con la supresión de estos comicios, la Provincia no tendrá inconvenientes en sostenerlos si aplica la normativa que desdobla elecciones de las nacionales. Algunos radicales arriesgan que esta opción terminará primando el año próximo en las legislativas.

Un detalle: los asuntos electorales son facultades que las provincias se reservan. La Ley de Lemas, en algunas provincias, es una muestra de las facultades que tienen las jurisdicciones.

Si la decisión es unificar, algunos entendidos en el tema aseguran que regirá la ley nacional y cada partido o frente resolverá, costeando el proceso, cómo definirá las candidaturas. Otros tienen dudas. Lo cierto es que, por ahora, este debate está en estado embrionario, hasta no conocer el proyecto y además, saber si efectivamente avanzará la eliminación de las PASO.

Férrea defensa de Cobos y otros esperan

El diputado nacional Julio Cobos no dudó en reafirmar lo que viene sosteniendo: “Eliminar las PASO sería además contribuir a la atomización de frentes y de partidos. Macri ganó por las PASO que le dio la UCR, luego intentó sacarlas y el partido fue contundente; claramente aportan al ejercicio democrático”, expresó.

El diputado nacional Julio Cobos presentó un proyecto advirtiendo que el FONID es indispensable dentro de la situación que vive el país.

También remarcó que “las PASO obligan a poner dirigentes con consenso social más que partidario. Por otra parte tienen un costo, pero cuál es el costo de imponer candidatos de dudosa legitimidad social. En esto sí es fundamental la ficha limpia”.

Recordó conceptos vertidos en una opinión que data de setiembre del 2022: “Juntos por el Cambio ya se expresó sobre este tema. No hay que tener miedo a la participación ciudadana ni limitar los mecanismos, por el contrario, hay que presentar propuestas superadoras y realizar mejores gestiones de gobierno”.

Aunque el radicalismo mendocino se ha mostrado a favor de las elecciones primarias, los diputados Lisandro Nieri y Pamela Verasay esperan el proyecto para opinar. Foto: Los Andes.

Una buena parte del radicalismo mendocino ha sido defensor público de las elecciones primarias. La consulta de este medio era concreta sobre si estaban a favor de la eliminación de las primarias tal como lo anunció el Gobierno Nacional. La respuesta de los diputados Lisandro Nieri y Pamela Verasay, cercanos al gobernador Alfredo Cornejo, es que esperarán el proyecto para emitir una opinión.

Dos que se mostraron en contra y con un proyecto presentado fueron los senadores nacionales Rodolfo Suárez y Mariana Juri. Los argumentos de la iniciativa remarcan que “al aplicarse las PASO por primera vez, el valor del dólar era de 4 pesos, la inflación menor al 15% anual, la pobreza en torno al 25% de la población”.

Rodolfo Suárez y Mariana Juri, están a favor de eliminar las PASO.

“La eliminación contribuirá a disminuir el hartazgo de la sociedad y de producir un ahorro importante. Y por otro lado, pienso que los partidos políticos tienen el derecho y obligación de poner a disposición de los ciudadanos, los mejores de candidatos de su espacio”, dijo Juri.

Por otra parte, la iniciativa subraya que “imponer por la Ley la participación obligatoria de los ciudadanos en un sistema de esta naturaleza, significaría desviarse de su propósito básico, pues exigiría coercitivamente la intervención del cuerpo electoral en la vida interna de organizaciones que -como los partidos políticos- están fundadas sobre la asociación libre y voluntaria”.

En el peronismo hay opiniones diferentes

La sanrafaelina Liliana Paponet, al igual que sus colegas radicales, también esperará el proyecto. “Hay que estudiar modificaciones al régimen electoral actual, en un sentido muy amplio tanto para las elecciones provinciales como para las elecciones nacionales. Veremos cuál es la propuesta del gobierno y a partir de ahí podremos formar opinión”, dijo a este medio.

A Martín Aveiro le agrada la idea aunque resalta que “es una conveniencia, siempre de acuerdo a como está cada gobierno de turno. Estaría bueno si eso se puede atar también para que en las provincias y municipios no haya PASO. Si se hace una ley, que tenga mucha fuerza y que pueda abarcar a todo el país y que no que sea solamente una cuestión de turno de acuerdo a la conveniencia política de cada partido”.

El maipucino Adolfo Bermejo tiene claro que su candidatura a la Gobernación en 2015 se definió en las elecciones primarias luego de imponerse a Guillermo Carmona y Matías Roby. “Yo propicié en su momento, desde el sector azul en Mendoza, con los intendentes y los legisladores, la ley PASO en Mendoza. La hemos usado y ha sido una herramienta muy buena en cuanto a participación ciudadana”, expresó el diputado nacional.

El diputado nacional Adolfo Bermejo junto a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Foto: Los Andes.

“Mi experiencia tiene que ver con la del 2015, en donde tres candidatos fuimos a las PASO en ese momento y hubo una participación ciudadana muy importante. No sabemos, si se elimina, a dónde volvemos, si a las internas partidarias, si a las internas abiertas o cerradas sólo para afiliados”, señaló.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti comparte: “No estoy de acuerdo en eliminar las PASO”. En diálogo con Los Andes, aseguró que luchó mucho “para que la provincia de Mendoza tenga PASO” además de estar convencida de que “amplía la participación y la democratización de los partidos políticos”.

“Estoy convencida que tienen que seguir. De hecho, Milei no sería presidente sin las PASO. Fin del comunicado”, dijo

Demócratas y aliados a favor

No sorprendió que tanto Mercedes Llano como Facundo Correa Llano, diputados por el Partido Demócrata dentro de la alianza con La Libertad Avanza, se mostraran predispuestos a votar la reforma electoral que incluye la eliminación de las primarias. Lourdes Arrieta no respondió a la consulta de Los Andes.

“Las PASO fueron un artefacto electoral creado por el populismo. Las PASO, combinadas con elecciones desdobladas, generan una seguidilla de comicios que agobian a las ciudadanía y desalientan la participación”, expresó la ex diputada provincial, que presentó un proyecto en la Legislatura para impulsar estos cambios pero no fue tratado.

Llano cargó contra los costos que pagan todos los ciudadanos y apuntó a que las elecciones primarias “favorecen la parálisis del Poder Legislativo y del Ejecutivo ante el festival de elecciones. Por otra parte, los partidos deben financiar su vida interna y no los ciudadanos”.

Lourdes Arrieta, Mechi Llano y Facundo Correa Llano, los aliados de Milei en Mendoza. Foto: Los Andes.

Su compañero de banca, Facundo Correa Llano considera que la eliminación de las elecciones primarias puede tener varios beneficios para la ciudadanía en general. “Los candidatos y los partidos podrían concentrar todos sus recursos y esfuerzos en una única campaña electoral general, lo que contribuiría con la calidad del debate y la información disponible para los votantes”, puntualizó.

Además, la eliminación de las elecciones primarias “simplificaría el calendario electoral y reduciría la complejidad del proceso, tanto para los votantes como para las autoridades electorales. Al reducir la cantidad de veces que los ciudadanos deben acudir a votar, se disminuiría la fatiga electoral y probablemente eso alentaría una mayor participación en las elecciones generales”.

El diputado mendocino Álvaro Martínez, una de las últimas incorporaciones de La Libertad Avanza

Dentro de La Libertad Avanza está el aliado de La Unión Mendocina, Álvaro Martínez. El ex presidente del Pro local y hombre del equipo de Omar De Marchi, funcionario del gobierno de Milei, también se mostró a favor de los cambios.

“La primera discusión que hay que dar, es si queremos PASO o no queremos PASO. Si queremos, actualmente como están establecidas, terminan siendo una encuesta cara que pagamos todos. Después, si se entiende que esta herramienta tiene que seguir, hay que evaluar si no es más al estilo norteamericano, que son internas partidarias, o que no sean obligatorias”, indicó entre algunas alternativas que analiza.