La dura sentencia de Mayra Mendoza contra Alberto Fernández por la presunta violencia hacia Fabiola Yáñez

La intendenta de Quilmes y una de las principales referentes kirchneristas, Mayra Mendoza, se pronunció acerca del presunto maltrato del expresidente Alberto Fernández contra su pareja Fabiola Yáñez y fue muy contundente.

Mendoza se encuentra de viaje en México, ya que formó parte de la comitiva de Cristina Fernández de Kirchner para el curso internacional organizado por el partido de Andrés Manuel López Obrador. Consultada por Página/12, la dirigente de Unión por la Patria cuestionó a quien fuera presidente entre 2019 y 2023 y el líder de su espacio político, el Frente de Todos.

Mayra Mendoza contra Alberto: "Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género"

“Dado el perfil de Alberto Fernandez, hombre varón cis que evidenció no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género”, sentenció la jefa comunal.

De todos modos, Mayra Mendoza, pidió: “Que se sepa la verdad de lo que pasó, que no se use este tema para tapar el desastre económico de Milei, como creo que está pasando”.

“La violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos”, aseguró la dirigente K.

“Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa, y después la culpó de eso, lo creo posible. Son características típicas de círculos de violencia, esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así”, definió la intendenta de Quilmes sobre el escándalo en la Quinta de Olivos en plena pandemia.

Qué pasó entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

El escándalo de presunta violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández y su pareja, Fabiola Yáñez, surgió a partir de los datos extraídos del teléfono de María Cantero, la histórica secretaria de Fernández. Este teléfono fue secuestrado y peritado por la justicia en el marco de la causa por el escándalo de los seguros.

En el dispositivo, el juzgado encontró pruebas de la posible comisión de un delito: presuntas golpizas a Yáñez, aparentemente por parte de su entonces pareja, el expresidente Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos.

El expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Dado que no se trataba de un posible delito federal y para preservar la intimidad de Yáñez, quien no está involucrada en la causa por corrupción, el 13 de junio el juez Julián Ercolini abrió un legajo reservado en el expediente de los seguros. Este anexo secreto no es conocido ni siquiera por el fiscal Carlos Rívolo.

Los diálogos, mensajes y fotos son de distintos momentos, incluso de cuando Yáñez estaba embarazada, lo que quedó consignado en las angustiadas expresiones con que la mujer le cuenta a Cantero en chats y audios lo que supuestamente le habría hecho su marido.

En el teléfono habría cuatro fotos de la exprimera dama, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado por supuestos golpes y otra con visibles moretones en todo el costado derecho del tronco, con las costillas y la axila amoratadas de ese lado. La justicia también tendría en su poder un video en el que se vería una persona identificable como Fernández en una supuesta actitud violenta hacia su pareja.

El abogado de Fernández, Juan Pablo Fioribello, confirmó a Clarín que se encontraron chats privados entre Yáñez y Cantero.

“Lógicamente, he hablado personalmente con el expresidente al respecto de este tema, y me negó en forma categórica cualquier episodio de violencia física. Evidentemente, en el fragor de esa discusión, la señora Yañez decidió escribirle a María Cantero, de la cual no era amiga, para contarle que había tenido una discusión, como una forma de desahogo personal”, expresó Fioribello.

Finalmente, Fioribello facilitó una reunión virtual entre el juez Ercolini y Yañez, donde se le invitó, si era su voluntad, a realizar algún tipo de denuncia penal. “La señora dijo que no. Frente a esto y tratándose de un delito de instancia privada, el incidente fue archivado”, concluyó el abogado.

