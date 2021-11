La dura crítica de Patricia Bullrich a Alberto Fernández tras la polémica frase sobre Córdoba

La presidenta de Propuesta Republicana (Pro), Patricia Bullrich, aseguró este lunes que el presidente Alberto Fernández “de federal no tiene nada” y lo definió como un “porteño crítico y kirchnerista” por su polémica frase sobre la provincia de Córdoba.

“El presidente de federal no tiene nada. Es un porteño crítico y además un kirchnerista. Porteño porque no entiende a Córdoba y kirchnerista porque cree que aquel que piensa distinto a él no pertenece, está fuera, está fuera del mundo, en este caso fuera de la Argentina”, dijo la referente del macrismo en declaraciones a radio Rivadavia.

Así, la ex ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos repudió el planteo que realizó el Jefe de Estado, la semana pasada, durante un encuentro con más de 100 dirigentes del Frente de Todos de Córdoba.

“Córdoba debe integrarse al país, ser parte de Argentina”, reclamó el presidente Fernández en aquel evento. Sus palabras se viralizaron a través de un video que se difundió en los últimos días y no tardaron en generar polémica.

Al respecto, Bullrich agregó que, según lo expuesto por Fernández, “la Argentina se define por el kirchnerismo: es decir aquel que piensa distinto a una provincia que no vota al kirchnerismo está fuera de la Argentina”.

Por otra parte, la titular de PRO habló sobre el conmocionante crimen del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía y también apuntó contra la política de seguridad del gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, conducido por Axel Kicillof.

“Creo que lo que se está viendo es que los delincuentes están de nuevo empoderados. Han vuelto a tomar la idea de que la calle es de ellos, que no hay quien los pare y son capaces de hacer cualquier cosa, a cualquier hora, en cualquier lugar. Y esta pérdida de la calle, que les da poder a los delincuentes, paralelamente le saca poder a las fuerzas de seguridad y les resta capacidad de acción frente al miedo que les provocan las sanciones que pueden tener por lo hecho”, evaluó.

Seguido, remarcó que “cuando uno tiene una doctrina de seguridad como la que tiene este gobierno, que cree más en los delincuentes que en las víctimas, que a las fuerzas de seguridad las ve como sus adversarios, sus enemigos, lo que termina sucediendo es que los delincuentes son los primeros que perciben esto y actúan como si la calle fuese de ellos, esto es lo que se vio en Ramos Mejía, a un horario temprano de la tarde, con tres personas que bajaron y que gatillaron una pistola o un revólver matando con toda la impunidad del mundo y esto es lo que está viendo la ciudadanía”.

“Se gastan millones y millones de pesos en platita electoral y los patrulleros se rompen, las fuerzas de seguridad no tienen ningún tipo de atención”, acusó.

Además, recordó que “hace más de un año el presidente de la Nación anunció que le sacaba plata a la Ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia de Buenos Aires un fondo de seguridad”.

“Bueno, ese fondo de seguridad me gustaría saber dónde está, quién lo administró, en qué se tradujo, cuántos patrulleros, cuántas nuevas armas, cuántos chalecos para las fuerzas de seguridad, cuánto patrullaje, cuántas veces pasaron por el lugar donde fue asesinado el kiosquero”, reclamó.

Por último, Bullrich dijo que “el populismo actúa así, creen que con música y con cumbia le pueden dar a la gente un minuto de alegría contra tanta muerte. Es una mirada de cortoplacismo”.