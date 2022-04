La dura acusación del presidente de la UCR al intendente de La Paz por la entrega de “cajitas navideñas en vez de trabajo”

El presidente de la UCR Mendoza, Tadeo García Zalazar, encabezó anoche la asunción de autoridades partidarias locales en el departamento de La Paz y aprovechó para criticar fuertemente al intendente peronista, Fernando Ubieta, con un duro análisis de la gestión actual.

El intendente godoycruceño reclamó al actual intendente de La Paz “un proyecto productivo” y cuestionó su “falta de apoyo a algunas iniciativas”.

Sobre esto, comentó que Ubieta “debería dar explicaciones de por qué su espacio político, el Peronismo, no apoyó el Acueducto ganadero en la Legislatura Provincial”.

Y también se refirió a las polémicas acciones del gobierno municipal en diciembre de 2020, durante las Fiestas: “Cambió trabajo por cajitas navideñas, pero nosotros queremos trabajo genuino para la gente de La Paz”.

De esta manera, comparó las gestiones de Cambia Mendoza en la provincia con las comunas conducidas por el Frente de Todos.

“La mayoría de los departamentos conducidos por Cambia han bajado el gasto público, en La Paz ha aumentado; nosotros hemos aumentado la recaudación de tasas, en La Paz han disminuido. Eso significa que en el pueblo de La Paz porque no hay producción, no hay recaudación, no hay empleo y ala gente le cuesta pagar”, manifestó el Intendente de Godoy Cruz.

Tadeo García Zalazar en La Paz.

Así, ratificó la “necesidad de un cambio de timón en el gobierno Nacional y en La Paz”. Y recordó el “objetivo de que en los seis departamentos donde hoy no es gobierno Cambia Mendoza, pueda haber un o una radical gobernando en el 2023”.

Finalmente, explicó que “el radicalismo está construyendo un plan nacional, creemos que el camino es la unidad, por eso entendemos que hay que dedicarse a construir propuestas, a escuchar a los vecinos y recordar que quienes están conduciendo, lo están haciendo mal”.

“Nuestro partido nació en un momento donde no había respeto por las instituciones y nos referenciamos mucho con ese contexto porque La Paz, como en la Nación, tienen un gobierno populista”, dijo el titular del radicalismo en Mendoza.

En el acto estuvieron también el presidente de la UCR en La Paz, Martín Almeira; el secretario del partido e intendente de Las Heras, Daniel Orozco; y la presidenta de la Juventud, Juana Allende, entre otras autoridades locales.