La crítica de Alberto Fernández a Cornejo que agita el PJ mendocino

El presidente Alberto Fernández criticó anoche fuertemente al diputado nacional Alfredo Cornejo, al acusarlo de buscar cualquier tipo de argumentos para ponerse en contra de las acciones restrictivas tomadas por la Nación para combatir la pandemia del coronavirus, aún cuando las mismas se han tomado en acuerdo con el gobernador, Rodolfo Suárez.

En una entrevista que concedió a Pedro Rosemblat, youtuber y humorista kirchnerista que ha sido conocido con su personaje de “El cadete” en C5N, el mandatario hizo referencia a las medidas tomadas de fase 1 la semana pasada, luego de dialogar con los 24 gobernadores.

“El otro día lo escuchaba al Gobernador de Mendoza, me contaba la situación que estaba viviendo, y yo le decía: ‘Mirá, comparto tu mirada y entiendo que debemos ir hacia ese camino porque es lo que estoy queriendo proponer. Pero cuando yo resuelva esto va a salir Cornejo a decir...’ y él me dijo ‘bueno, pero yo no lo puedo evitar’. Dicho y hecho, terminé de dictar las medidas y salió Cornejo a decir ‘una vez más el Gobierno que no supo comprar vacunas vuelve a encerrarnos a todos’... y vos decís ‘¿dónde paran estos tipos?’”, expresó el Presidente.

Lo cierto es que hoy, el peronismo local se hizo eco de estas declaraciones. Uno de los primeros en salir a reproducir los dichos del Presidente fue Germán Gómez, jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

“No me sorprende porque lamentablemente lo vemos a diario. El Presidente confiesa lo que todos sabemos. Cornejo ha hecho colapsar el sistema sanitario para sacar rédito político y controla al mismísimo Gobernador de la provincia”, lanzó el legislador sanrafaelino.

Al final del video, se ve la edición hecha con una imagen del ex gobernador de Mendoza y el hashtag #CornejoTóxico, donde varios peronistas, como legisladores, concejales, ex funcionarios, dirigentes gremiales y militantes apuntaron también contra el radical.

.