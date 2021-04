La Corte “salva” de pagar $4,8 millones al extitular de Vialidad provincial

Dos fallos de la Suprema Corte admitieron dos cautelares presentadas por el ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad Oscar Sandes. El ex funcionario logró zafar de pagar cargos y multas fijados por el Tribunal de Cuentas , hasta que el Máximo tribunal defina si efectivamente corresponde cobrarle.

Con estos dos fallos, Sandes se salva de pagar 4.871.964,2 millones de pesos. A cambio tiene que depositar una contracautela por $ 584.635,7.

La Corte ha tomado los reclamos del ex funcionario y deberá decidir si los dos fallos del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC), el 17.357 de junio de 2020, y el 17.362 de setiembre de 2020, son legítimos o no. Hasta tanto no lo defina, Sandes no deberá pagar las sanciones previstas por HTC.

El fallo 17.357 de junio del año pasado, es un juicio parcial de cuenta referido a gastos del Fondo Fijo de Tesorería realizados durante los primeros nueve meses del año 2019. Ese fondo (una “caja chica” en la práctica), tenía un tope para el gasto (“$ 600.000 para el mes de enero de 2019 y de$ 850.000 para los meses subsiguientes”, según el documento del HTC) y condiciones específicas de uso.

De acuerdo al informe de los auditores del Tribunal de Cuentas, hubo facturas adulteradas, gastos en gastronomía, regalos, objetos personales y combustible que violaban la reglamentación del uso del Fondo Fijo de Tesorería. “almuerzos o comidas realizadas durante los fines de semana o feriados (25 de mayo) o a artículos personales adquiridos por los agentes involucrados. También se han detectado gastos de combustible durante fines de semana o lugares alejados del sitio de prestación de servicio de los agentes, y muchas veces dichos tickets tenia minutos de diferencia en la misma estación de combustible lo que permite suponer que recogían los tickets tirados en el piso”, reza la auditoría del Tribunal de Cuentas.

Por estas irregularidades, el tribunal dispuso un cargo (devolución de dinero por gastos no justificados) contra Sandes por 2.799.441,37 de pesos y una multa de 98 mil pesos

El fallo 17.362 de setiembre pasado, se refiere a los gastos del año 2018. Allí se detalla que faltan comprobantes de gastos en combustibles sin detalle de los vehículos a los que se cargó combustible; esto a pesar de que hay un sistema de carga de combustible, en el que deben constar vehículos (que cuentan con sistema de geolocalización). Parece ser que se cargó combustible en autos particulares, incluso en días en los que Vialidad está cerrada.

También detectaron irregularidades en la rendición de gastos en restaurantes y servicios gastronómicos no vinculados con la comisión de servicio. Entre los comprobantes de esta irregularidad aparecen tickets de una panificadora que supuestamente había prestado servicios de desayunos y almuerzos, “la proveedora manifestó que ha provisto a la DPV de Panetone para fin de año únicamente; motivo por el cual negó haber prestado los servicios presentados como gastos por los responsables de la DPV”.

También aparecen facturas adulteradas, a las que se le agregó un número al monto facturado para pasar un gasto mayor o de los destinatarios o de los productos facturados, sin firma del responsable del área, así como también la adquisición de obsequios que no tienen nota de pedido de materiales, copia de remito, firma de los responsables de la recepción ni conformidad sobre los productos adquiridos. También, determinaron irregularidades en el otorgamiento de anticipos de viáticos al personal, que nunca fueron descontados del sueldo de los empleados beneficiarios del dinero.

El Tribunal de Cuentas, también encontró irregularidades a nivel contable sobre montos mal devengados en ejercicios que no corresponde. Por ejemplo, el recambio de luminarias en la zona oeste del Gran Mendoza se realizó por un monto total de $12.454.443. La obra fue ejecutada y terminada durante el ejercicio 2017, pero solo ejercicio se devengó en ese ejercicio solo la suma de $4.650.058.

Por estas irregularidades el HTC dispuso un cargo de 1.964.522,83 pesos y una multa de 10 mil pesos.

Sandes no era el único sancionado en estos dos fallos. También debían pagar multa y cargos Elías David Jurado (Gerente de Economía y Finanzas), Juana Miriam Herrera (Jefe División Tesorería), Adriana Flores (Jefe Departamento Contaduría), Corina Gallardo (Gerente de Recursos Humanos y Administración) y José Mariano Yanzón (Jefe División Equipos).