La Corte le dio 30 días de licencia a Bruglia y a Bertuzzi

La Corte Suprema de Justicia concedió ayer una licencia “extraordinaria” con goce de haberes por 30 días a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, luego de aceptar el martes pasado el pedido de “per saltum” de ambos jueces para que el máximo tribunal revise sus traslados suspendidos. Según señaló la resolución 2023/20, se considerará en licencia a los magistrados desde el 18 de septiembre y por 30 días.

La Corte aclaró que cuando recibió el pedido de licencia de los camaristas giró la solicitud a la Cámara Federal de Casación Penal, con poderes administrativos, para que resolviera y que esta no formuló objeciones y dejó la decisión de otorgar o no el beneficio al Máximo tribunal.

Anteayer, la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad “admisibles” los recursos de “per saltum” planteados por los jueces federales Bertuzzi, Bruglia y German Castelli, decisión que suspendió sus traslados hasta tanto el máximo tribunal se pronuncie sobre el procedimiento por el cual los magistrados debían regresar a sus juzgados de origen.

Consejero enojado

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto lugones, manifestó ayer su deseo de que las tensiones entre la Corte Suprema y el Senado no escalen a “un conflicto mayor”. El kirchnerista Lugones dijo que Bruglia y Bertuzzi ya resolvieron las causas en las que está implicada la ex presidenta Cristina Kirchner, por lo que no hay justificaciones para que la Corte Suprema de Justicia los mantenga como camaristas.

“Si la Corte confirma los traslados, permite que cualquier gobierno ponga a jueces sin el cumplimiento de la Constitución y el país se va al demonio”, dijo. Lo que Lugones no dice es que más de 60 jueces han sido trasladados por decreto, inclusive en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.