La Corte convocó a una audiencia para saber si Day puede ser ministra

Teresa Day ya juró como ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, pero su postulación y nombramiento siguen siendo cuestionados. La Sala Segunda de la Corte, compuesta por tres aliados del PJ -Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez- ratificó el llamado a una audiencia pública el 30 de julio a las 9 para debatir sobre cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Aunque el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, interpuso diferentes recursos para revocar la convocatoria al Tribunal Plenario y el llamado a Audiencia Pública, Palermo rechazó los planteos del funcionario y dio lugar a las decisiones que la Segunda Sala había tomado el 2 de julio.

“Los argumentos sostenidos por Canet no desvirtúan los fundamentos considerados en la resolución cuestionada, esto es, que la decisión del Presidente de Sala que convoca a resolver un tema de máximo interés y gravedad institucional en jurisdicción originaria del Tribunal no se encuentra subordinada ni supeditada a la decisión de los restantes integrantes del Tribunal ni a ningún otro trámite procedimental; como así tampoco lo están las formas de participación que aporten mayor información a la decisión, más aún si las mismas están contempladas en el diseño constitucional de la Nación”, fundamentó Palermo en respuesta a los planteos del Asesor de Gobierno.

“La celeridad, transparencia, contradicción, publicidad y diálogo democrático que, en condiciones de igualdad, garantiza la audiencia pública, en un tema de enorme trascendencia como el que nos ocupa, no solo no deberían inquietar al Sr. Asesor de Gobierno, sino que, entiendo, deberían generar su respaldo sin reservas. La provincia está necesitando señales de respeto institucional. Que el Sr. Asesor, no de un Gobierno en particular, sino del Gobierno de todos los mendocinos diera muestras de confianza institucional en quienes actualmente formamos parte de su Suprema Corte de Justicia, podría ser un buen indicio de retorno al camino de la convivencia democrática”, agregó el supremo.

Desde la Casa de Gobierno evitaron hacer comentarios. “Todas las aclaraciones que le correspondían al Ejecutivo fueron explicitadas en su momento”, recordaron.

Desde que Day, la abogada que trabajaba como coordinadora del Ministerio Público Fiscal, fue postulada por el gobernador Rodolfo Suárez para integrar la Corte, en el lugar que dejó vacante Jorge Nanclares, el peronismo local cuestionó que la candidata no cumplía con los diez años de experiencia que exige la constitución provincial para ser supremo. En junio un grupo de legisladores peronistas presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte, para que esta determinara si Day cumplía o no los requisitos del artículo 152 . La Justicia llamó a una conciliación pero el oficialismo no se presentó. Finalmente Day pasó el filtro de la cámara alta y juró el mismo día de la votación en la que solo participaron senadores de Cambia Mendoza.

La audiencia

Los integrantes de la Sala Segunda insistieron en que están comprometidos con valores democráticos y que la audiencia busca “tender puentes entre lo que los jueces interpretan a partir del estudio del derecho y los discursos que transitan en la comunidad sobre las que sus decisiones tienen impacto“. Los interesados en participar podrán anotarse hasta el 27 de julio a las 10 a través de la página web www.jus.mendoza.gov.ar.