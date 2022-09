La Cámpora volvió a culpar a Aníbal Fernández por el ataque a CFK: “El operativo lo planificó él”

El ambiente dentro de La Cámpora cada vez se hace más hostil tras la agresión que sufrió Cristina Kirchner la semana pasada. En ese marco, dos dirigentes kirchneristas arremetieron contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, haciéndolo responsable del incidente.

El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, uno de los principales integrantes de la agrupación política que lidera el diputado nacional e hijo de la Vicepresidenta, Máximo Kirchner, señaló: “El operativo lo planificó él”.

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. Foto: Web

“Para analizar si el operativo falló o no, el único que tiene la información es él. Con lo cual, si dice que no falló, no falló. El operativo lo planificó él”, fueron las declaraciones del titular de la cartera de Interior en diálogo con Radio Mitre.

En una línea similar se manifestó la senadora nacional K, Juliana Di Tullio, quien directamente analizó que el operativo de seguridad “no alcanzó”.

Wado de Pedro. Foto: Gentileza

“No alcanzó, es objetivo lo que estoy diciendo. Yo le tengo mucho cariño y respeto a Aníbal, pero no alcanzó. Evidentemente hay que reforzar. No la custodia personal, porque llega con la Vicepresidenta, sino los alrededores”, explicó la legisladora.

“El pueblo igual va a seguir cuidando a Cristina, eso no lo voy a cambiar como una certeza total. Es el pueblo argentino el que cuida a Cristina y Cristina cuida al pueblo argentino. Eso es así”, agregó durante una entrevista con la AM750.

Respaldo presidencial: Alberto Fernández lo mantuvo en el puesto tras las críticas K

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respaldó el sueño de reelección en 2023 del presidente Alberto Fernández (Archivo)

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, habló el lunes pasado por primera vez del ataque que sufrió Cristina Kirchner en la puerta de su casa de Recoleta y dio a conocer que minutos después del hecho llamó al Presidente y puso su renuncia a disposición.

“Yo soy un caballero y cuando esta cosa sucedió, lo primero que le dije al Presidente fue que estaba dispuesto, cuando él lo considerara”, contó Aníbal Fernández, desde la puerta del Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, eso no sucedió y Alberto Fernández optó por ratificarlo en el puesto al rechazarle la renuncia.

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. Foto: Gentileza

En paralelo, el ministro negó enfáticamente que haya habido negligencia en el cuerpo de custodios de la Vicepresidenta. “Creemos que los protocolos se han cumplido, los custodios actuaron como corresponde y va a ser analizada como corresponde”, dijo.

Además, en ese entonces, agregó que se difundió una foto en la cual se ve al “anillo de los cinco como si fuera un dado y esto demuestra que se han cumplido los protocolos”.