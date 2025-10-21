La Cámara Nacional Electoral ordenará al Gobierno publicar los resultados electorales por provincia

La Justicia electoral apunta a que los resultados provisionales, de las elecciones legislativas del próximo domingo, se divulguen segmentados por provincia y no de forma unificada . Es decir, no solo a nivel nacional, según trascendió de fuentes judiciales. Esto quizás favorecía a la actual gestión, ya que algunos partidos de la oposición no tienen la misma denominación en todas las provincias.

Cabe recordar que la Dirección Nacional Electoral (DINE) había presentado una prueba técnica del fin de semana, con un conteo nacional, que llamó la atención de sectores ajenos al oficialismo. Así surgieron las objeciones formuladas por el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda , ante las intenciones del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

De esta manera, en coherencia a lo que piden diferentes sectores, el dictamen en desarrollo se apega al criterio histórico de los comicios legislativos . Según la normativa vigente, el conteo de votos se efectúa por jurisdicción , dado que la asignación de bancas de diputados y senadores se determina en función de los sufragios obtenidos en cada provincia. Sin embargo, todo apuntaba a lo contrario para el 26 de octubre.

Al respecto, el PJ había señalado que “la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario” .

El desacuerdo en la previa de las próximas elecciones salió a la luz tras el simulacro de escrutinio realizado el sábado. En ese momento, la DINE incluyó una “consolidación de votos a nivel nacional” bajo un mismo criterio de coaliciones.

Esta práctica, nunca antes vista en una elección de carácter legislativo, causó el repudio de la oposición. Desde diversos sectores del peronismo interpretaron dicha medida como un intento deliberado de proyectar una victoria a escala nacional para el oficialismo libertario.

Comunicación a la DINE desde Fuerza Patria Comunicación a la DINE desde Fuerza Patria.

Lo analizaron así porque por ejemplo, la alianza “Fuerza Entre Ríos” obtuvo un fallo de la CNE que le permite vincular su alianza a “Fuerza Patria”. Fuerza Patria tiene presencia en 13 provincias y, en el resto, compite bajo otras denominaciones similares, como el caso de Mendoza: Frente Justicialista Mendoza.

Ahora, desde la Cámara se confirmó que los magistrados revisarán y debatirán el texto final de la resolución este martes. Por su parte, el Gobierno argumentó que el resultado global “genera interés”, y que por tal razón se programó difundirlo de esa manera, aunque especificaron que el escrutinio es “provisorio e informativo” y se lleva a cabo con los parámetros que la DINE estima pertinentes.

Sin embargo, los bloques opositores interpretan que el verdadero interés detrás de presentar un resultado global es mostrarle a Donald Trump un triunfo libertario.

Las objeciones de los partidos de oposición

En su exposición, el PJ sostuvo que “los resultados deben informarse distrito por distrito, sin acumular”, y que el método propuesto por el Gobierno “excede las responsabilidades de la Dirección Nacional Electoral”.

La única coalición que se presentó con la misma identificación en todo el territorio nacional es LLA, lo que le permitiría sumar los votos de los 24 distritos. Caso contrario ocurre con las demás fuerzas políticas, incluyendo al peronismo con el que Javier Milei busca polarizar, que están integradas en diversos frentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/myriambregman/status/1980252470086406180&partner=&hide_thread=false IMPUGNAMOS LA ESTAFA ELECTORAL QUE PREPARA EL GOBIERNO



El gobierno de Milei se tomó muy en serio la maniobrita de tratar de instalar que esta elección es una especie de balotaje, aunque nada más alejado de la realidad. Es una simple estafa.



En el simulacro de votación que… — Myriam Bregman (@myriambregman) October 20, 2025

El planteo de la Izquierda se tradujo en una impugnación presentada ante la CNE, por el Frente de Izquierda-Unidad (FITU). Al respecto, Myriam Bregman posteó: "El gobierno de Milei se tomó muy en serio la maniobrita de tratar de instalar que esta elección es una especie de balotaje, aunque nada más alejado de la realidad. Es una simple estafa".

Y añadió: "En el simulacro de votación que realizó la Dirección Nacional Electoral (DINE), a la hora de publicar los datos de los resultados provisorios de la elección, nos enteramos que habían incorporado un ítem de 'resultado nacional' llamado 'Argentina'. Para ello, realizaron una sumatoria de los distritos electorales, para obtener resultados 'nacionales' o de 'totales por categoría', como si se tratase de una elección presidencial de distrito único".

Luego detalló que la resolución de la DINE "confunde maliciosamente al electorado y es totalmente ilegal, opuesta a lo que indica la Constitución Nacional y la legislación al respecto. Como hemos denunciando inmediatamente, hoy mismo vamos a impugnar esta arbitrariedad que implica una manipulación de la información y de la voluntad popular".