La Cámara de Diputados aprobó todos los proyectos mineros y ahora pasan al Senado

Con protestas de organizaciones sociales y antimineras en la peatonal Sarmiento, la Legislatura provincial sancionó los cuatro proyectos del paquete sobre minería que impulsó el gobierno de Alfredo Cornejo.
En una sesión extensa y agitada, la cámara baja dio luz verde a las propuestas de ley de minería, incluido el proyecto PSJ en Uspallata.
El primero que se trató y logró la aprobación fue la creación del Fondo de Compensación Ambiental, con 39 votos a favor y 6 en contra.
Luego, en forma rápida, se sancionaron también un proyecto que establece el destino de las regalías mineras y el conjunto de las declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos de exploración que constituyen Malargüe Distrito Minero Occidental II.
La aprobación incluyó también el proyecto más importante de todos: la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación de PSJ Cobre Mendocino.
En las cuatro iniciativas, votaron en forma positiva los bloques de Cambia Mendoza –más sus aliados-, mientras que el peronismo y La Unión Mendocina votaron divididos.
En el interbloque del PJ rechazaron el proyecto de creación del Fondo de Compensación Ambiental las diputadas Valentina Morán y Roxana Escudero y el legislador José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos). Los diputados que responden a los intendentes y Gabriela Lizana (Frente Renovador), en cambio, aprobaron la iniciativa.
Mientras que en LUM se desmarcaron con votos negativos los sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio. La bancada PRO y el diputado Edgardo Civit Evans (Jubilados) avalaron.
En tanto, el diputado Emmanuel Fugazzotto (Partido Verde) completó la lista de rechazos.
La misma configuración de votos (39 positivos y 6 negativos) se repitió en las votaciones de los proyectos sobre el régimen de regalías mineras y Malargüe Distrito Minero Occidental II.
Con la creación de este Fondo se busca una intervención inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. Será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales, propone el proyecto.
Los recursos podrán destinarse a la restauración o mitigación de daños ambientales de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados; a acciones de compensación para recomponer áreas afectadas por actividades industriales; también a la atención de emergencias ambientales; y a la ejecución de obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades afectadas.
El texto del proyecto invita tanto al Departamento General de Irrigación como a los Municipios a adherir y destinar recursos al Fondo, y establece un plazo de 180 días para la reglamentación posterior a su promulgación.