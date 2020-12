La Cámara de Diputados aprobó el proyecto K para recortar fondos a la Ciudad de Buenos Aires

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por mayoría el proyecto del kirchnerismo para privar de fondos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La sesión, que inició al mediodía del lunes y culminó esta mañana, se caracterizó por un tenso clima entre oficialismo y oposición. No obstante, el Frente de Todos y sus aliados se salieron con la suya: reunieron 129 votos a favor. En tanto hubo 118 votos en contra y siete abstenciones.

Después de las críticas y el pedido de cambios, el oficialismo aceptó la conformación de una comisión para que en un plazo de 60 días analice con más detenimiento el recorte de los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires para solventar el traspaso de la Policía de la Ciudad.

Desde Juntos por el Cambio se mostraron en rechazo a las modificaciones y, a lo largo de la madrugada, insistieron que, de inconstitucional, el proyecto constituye una nueva embestida del Gobierno contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En esa línea, el presidente del bloque de diputados nacionales de la CC ARI, Maximiliano Ferraro, aseguró que la quita de fondos a la Ciudad “es una medida de venganza, inconstitucional, improvisada y unilateral que atenta contra el federalismo y autonomía”.

“No es una medida solamente al caso particular de la ciudad de Buenos Aires, sino que es un tiro que pone en jaque a nuestro sistema federal, al corazón del sistema federal de nuestro país, es una medida que atenta y amenaza con la autonomía conseguida por la Ciudad”, alertó.

En su discurso durante la sesión, Ferraro aseguró que “es inconstitucional porque viola el art 28 y 75 de la Constitución Nacional. Y es una inconstitucionalidad sobreviniente de la reforma del 94 que estableció la autonomía de la Ciudad y su equiparación a una provincia”.

“La Ciudad no ha sido privilegiada en el reparto de fondos. Los fondos que dispone salen de la parte que le corresponde al Estado nacional, no le estamos quitando a ninguna provincia del país, no afecta al resto de las jurisdicciones y autonomías de las provincias”, afirmó Ferraro.

Sin quórum ni mayoría propia, el Frente de Todos logró sorpresivos aliados para iniciar la sesión. Por la izquierda sólo dio quórum Nicolás del Caño; también desde Neuquén lo hizo Alma Sapag como el salteño Andrés Zottos. La esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo, y el cordobés Paulo Cassineiro, contribuyeron al inicio de la sesión a los que se sumaron seis diputados provinciales liderados por el mendocino José Luis Ramon, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia. Un diputado decisivo fue Felipe Alvarez (Acción Federal), de La Rioja, que llegó a su banca por Juntos por el Cambio pero armó un bloque propio después de acompañar el Presupuesto 2021.

El proyecto debe regresar al Senado para una segunda revisión y su aprobación final. Allí definirá Cristina Fernández de Kirchner.