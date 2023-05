La batalla por Luján: Natalio Mema, el vecino de Chacras que quiere vencer al demarchismo

El apellido Mema es conocido en Luján. Más todavía en Chacras de Coria, donde la familia siempre desarrolló su actividad comercial. La marca insignia es la panadería Jebbs que hoy ya tiene 14 sucursales.

Pero el lector no debe confundirse. No vamos a hablar de Jebbs, sino del mayor de los hijos de José “Pululi” Mema y Viviana Rodríguez (fundadores del comercio), Natalio Mema, quien desde 2018 es secretario de Servicios Públicos de la provincia. Ahora, Natalio, a los 37 años es el precandidato de Alfredo Cornejo a intendente de Luján de Cuyo.

Los recuerdos infantiles del aspirante a suceder al actual intendente Sebastián Bragagnolo tienen un escenario principal: Chacras de Coria. Prácticamente toda su vida se desarrolló allí, recuerda algún paso por una vivienda en calle Viamonte, menciona un paso fugaz por un departamento en el centro y luego el desembarco de los Mema en la casa definitiva en barrio Will-Ri, cuando el ahora candidato tenía 5 años.

Ese es un barrio con mucha historia. El terreno donde se construyó pertenecía Victorio Cerutti y fue apropiado por la dictadura. “Nosotros somos quintos adquirientes de buena fe y a título oneroso” dice Mema.

La respuesta dice claramente que Natalio Mema es abogado. Parte de su carrera la hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y la otra en la Universidad Champagnat. Se recibió hace doce años, a los 25 y rápidamente le sucedieron dos cosas: empezó una maestría en Derecho Tributario Subnacional y otro radical lujanino, Carlos Sala, quien por entonces era director de Tránsito de Godoy Cruz, le pidió asesoramiento en una licitación del área. Ese asesoramiento fue el inicio de la carrera política de Mema.

No militó en la universidad. Después de esa licitación, Mema fue abogado del Concejo Deliberante de Godoy Cruz y ahí empezó a forjar la relación con Cornejo. Llegó la preparación de la candidatura del entonces intendente a la Gobernación y Mema fue parte de un equipo que preparaba el andamiaje de lo que sería la gestión Cornejo.

En ese andamiaje también está la arquitectura legal de la transición entre Francisco Pérez y Cornejo, incluido “el Festival de la deuda pinche, que nosotros no sabíamos cuánto era la deuda y que requería ordenamiento”.

Así, en el arranque de la gestión Cornejo, asesoró en el Ministerio de Hacienda. A fines de 2016 fue nombrado jefe de gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos, que estaba a cargo de Sergio Marinelli, quien en meses después se fue al Departamento General de Irrigación y Mema quedó a cargo de ese área.

La política familiar

No es que antes de su ingreso a la función no conociera el mundo de la política. Su padre fue militante radical, concejal de Luján (1983-1987), presidente del Concejo con 29 años y senador provincial (1987-1991). Su mamá, licenciada en Ciencias Políticas, fue secretaria de José Genoud durante los dos años que estuvo en la vicegobernación (1983-1985). En ese momento “Pepe” fue elegido senador nacional y Viviana Rodríguez se casó con el entonces concejal Mema, dejó su trabajo en la Legislatura Provincial (el vicegobernador preside el Senado Provincial) y empezó a colaborar con los negocios familiares.

Los Mema-Rodríguez eran del sector interno del radicalismo que lideraba Genoud, pero en el ‘87, el padre del ahora candidato a intendente se enfrentó con su líder y en una interna ganó la pulseada para ser candidato a senador provincial. En ese momento Mema padre se hizo del otro sector interno de la UCR, la Convergencia, en la que se destacaban Víctor Fayad, Roberto Iglesias, Marcelino Iglesias, César Biffi.

Mema padre se acercó a los radicales de la Capital y el hijo terminó trabajando con el líder que desafió el liderazgo de Fayad e Iglesias: Alfredo Cornejo. “Entré a trabajar con Conejo con antecedentes familiares en contra. Mi viejo, que ha sido el más activo políticamente, no estaba en el mismo sector”, dice hoy.

No es el único antecedente. Natalio hoy recuerda con orgullo al bisabuelo, por parte de su madre, que fue detenido en una convención radical en 1932 y llevado a la isla Martín García y luego al penal de Usuahia. Ese era el destino de los radicales que resistían el fraude patriótico de la década infame.

La política también es parte de su vida sentimental. Su pareja es Ana Daher, hija del ex director de Promoción Turística de Julio Daher. Ella también es radical y funcionaria: es directora de Planificación en Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública.

La vida en Chacras y yoga contra el asma

Natalio Mema hizo la primaria en la escuela Teresa O’Connor, ubicada frente a la plaza y la secundaria en la Francisco Correa, que está a la vuelta de la plaza.

Entre el final de la primaria y el principio de la secundaria, durante un año, intentó jugar al rugby en Peumayén. Dice que de esa experiencia le quedaron amigos y golpes. Mema es muy delgado y dice que pegó el estirón en la secundaria, lector usted imagine el resto.

A eso hay que agregarle el asma: “cuando era chico tenía permanentemente crisis. Ahora he mejorado muchísimo. El yoga, la respiración, la meditación me han ayudado. Ahora no tengo las crisis que tenía, pero por las dudas siempre tengo un paf a mano”.

“Siempre mi viejo fue comerciante, si bien él era dirigente y un apasionado la política, los ingresos familiares nunca vinieron de ahí, siempre fueron de la actividad privada”, dice.

Jebbs abrió en el año 92,. “Hasta que empecé la facultad trabajé en la panadería. El café de la panadería, lo abrí yo, el mozo era yo, el que tiraba yo el café era yo, el que lavaba los platos era yo en el primer café calle Mitre y Newbery de Chacras”.

Jebbs hoy es administrado por un primo, que es ahijado de su padre. “Hace tres años, mi primo alquiló todo con opción a compra; obviamente queda todo en la familia; él ha hecho crecer mucho el negocio”.

De los 14 locales, Mema es titular de tres y los tres están alquilados al primo. Eso, más algunos emprendimientos de construcción que hace con uno de sus hermanos “es de lo que vivo”, dice.

Mantener a Luján en Cambia Mendoza

“Realmente lo que decantó la candidatura fue la salida de (Omar) De Marchi del frente. Es una elección compleja. Hemos sido parte de esa gestión. A Luján le ha ido muy bien dentro del Frente cambia Mendoza y nosotros tenemos la obligación de que Luján siga estando dentro del Frente Cambia Mendoza” dice Mema sobre su decisión.

“Hay más institucionalidad que nunca en la historia en la provincia: hay PASO, hay boleta única, es la primera vez en la historia que los intendente no pueden reelegir aún en contra de la conveniencia política de nuestro frente y así todo, un dirigente por una voluntad propia decide irse”, rezonga acerca de la salida de De Marchi de Cambia Mendoza.

Cuenta que habló con los dirigentes radicales del departamento, con los de los partidos socios del Cambia Mendoza, obviamente con los dos canditatos potenciales, Carlos Sala y Martín Kerchner, con los que lo une una relación de años; también con familia y amigos. Fue mucha charla para que llegar a la decisión. “Me tomé un tiempo” dice.

Esteban Allasino y Natalio Mema se encontraron en una esquina de Chacras de Coria. Hubo saludo y buena onda.

Además, dice que hay un vínculo con el actual intendente Sebastián Bragagnolo y su delfín Esteban Allasino. “Tengo muy buen trato con los dos y hemos trabajado muy bien juntos; los tres somos de Luján y somos generacionales” dice Mema. Luego augura una campaña en tono respetuso. “No vengo a pelearme con nadie. Yo lo veo propositivamente y veo que tenemos muchas posibilidades, porque tenemos una buena oferta para hacer”.

Sin embargo ensaya un disparo: “De Marchi dice que él llegó en el 2015 y Luján estaba destruido. De Marchi gobierna en Luján desde 1999, se fue en el 2005 y dejó a su mejor amigo, a su compañero de vida como como intendente que hoy es el candidato gobernador del peronismo (N de la R: se refiere a Omar Parisi)”.

“Hubo una buena política después erradicar el bajo de Luján pero se han ido creando otros ‘bajos de Luján’ que hace 20 años no estaban, como en Drummond, como en Ugarteche, como en Carrizal como en todo el recorrido de la ruta 82 y parte de Potrerillos. Ahí lo que ha habido es una falta de planificación de la que no podemos culpar al actual intendente, pero sí podemos decir que De Marchi de 1999 gobierna y que eso en 1999 no pasaba. . Hoy el metrotranvía no puede llegar a Luján porque hay 300 familias viviendo arriba de la vía en Drummond estas 300 familias no estaban hace 20 años”. cierra