La amenaza de Juan Grabois si gana la oposición: “En un año y medio se van en helicóptero”

El líder piquetero y precandidato presidencial Juan Grabois lanzó una dura amenaza en caso de que la oposición gane las próximas elecciones: “En un año y medio se van en helicóptero”.

Así lo aseguró este martes en diálogo con el medio kirchnerista El Destape Radio.

El periodista Roberto Navarro le propuso al dirigente social elegir entre dos hipotéticos gobiernos que podrían llegar a Casa Rosada tras los resultados de los elecciones nacionales: “¿Qué es peor, que gane la derecha y el peronismo se ponga a la resistencia o que gane un peronista de derecha y que le voten todo?”, le preguntó el conductor al piquetero ligado al papa Francisco.

Grabois respondió recordando la abrupta salida del expresidente Fernando De la Rúa en 2001, amenazando con que pasará lo mismo. Dijo que él tiene una “pulsión tanática”, algo que se define como el impulso que busca la propia muerte.

“Mis pulsiones tanáticas me hacen pensar que vengan. La vamos a pelear y en un año y medio se van en helicóptero”, manifestó el precandidato a presidente, inclinándose por la primera de las opciones, la cual planteaba una victoria de la oposición.

“La verdad que esa fantasía la tengo, lo que pasa es que los muertos siempre los pone el pueblo, los ponen nuestros compañeros”, señaló.

Respecto a la interna del Frente de Todos, el dirigente social expresó que hará un acuerdo con Cristina Kirchner y volvió a cuestionar la posibilidad de que el actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, sea un posible postulante del oficialismo.

Juan Grabois (Foto: La Voz)

“Si no hay PASO y el candidato es Massa o cualquier conservador, yo voy a ir por afuera. Porque nadie va a militar esa campaña y los compañeros no se si van a ir a votar. El pueblo llano, esos votos, o se quedan en la casa o votan a (Javier) Milei o a la izquierda. Porque no se bancan más a los caretas. Aunque sea -van a elegir- a un ‘no careta facho o liberal’ que dice desfachatadamente las cosas”, aseguró Juan Grabois.

“Cristina apoya a Massa ministro. Que apoya a Massa presidente es un mito. Mitología: Cristina apoya a Juan Grabois. Y si no que lo desmienta. Yo sé que Cristina me va a votar a mi. No lo va a decir, pero me va a votar a mi. Yo la conozco”, lanzó.