La actividad económica crece, pero lento y con recaídas sectoriales

Los ojos de los argentinos estuvieron puestos en las últimas horas en un avión que trae una primera tanda de vacunas contra el Covid-19, con una gran propaganda del Gobierno. Y en parte, hay una explicación: se necesita que algo empiece a alejar la pandemia para que la actividad económica con todos sus indicadores pueda mejorar más aceleradamente y de forma sostenida, porque se está frenando el rebote.

En concreto, la actividad lleva seis meses de recuperación tras el piso de abril. Pero las diferencias mensuales no alcanzan a satisfacer las expectativas oficiales y mucho menos de quienes necesitan incrementar sus ventas para subsistir.

Ayer el Indec publicó el informe Estimador mensual de actividad económica (EMAE). Hay datos positivos, pero también otros que generan preocupación porque dan cuenta que la caída del PBI de este año podría ser peor que la prevista.

El dato desestacionalizado de octubre indica que la actividad creció 1,9% respecto de septiembre y cayó 7,4% en la comparación contra un año atrás, mientras que en el acumulado de 2020 se observó un descenso del 11,3%.

La caída acumulada en el año se viene achicando de forma sostenida desde que en mayo se registró un acumulado del 12,7%. Pero cada mes que pasa, la reducción de esa caída es más lenta.

En ese contexto, cayeron sectores que habían crecido el mes anterior como Pesca; Industria manufacturera; Electricidad, Gas y Agua; Comercio; y el sector agropecuario. Mientras, Transporte y Comunicaciones aceleró la caída. Y esto mete más ruido e incertidumbre a los rubros que interactúan en las distintas cadenas.

Como desde el inicio del confinamiento, el rubro de hoteles y restaurantes fue el que más cayó en octubre, con un descenso del 54,5%. En segundo lugar se ubicaron las actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, con un retroceso del 26,7%.

También fue un mes muy duro para otras actividades como la pesca, con una baja de actividad del 25,8%; Transporte y comunicaciones, con un descenso del 20,3%; la construcción, con un 13,3%; y la explotación de minas y canteras, con un 12,3%.

El Indec dijo que las restricciones globales a la circulación de las personas con el objetivo de mitigar la pandemia de la Covid-19 siguen afectando a un conjunto significativo de actividades económicas en todos los países.

Y señaló que la persistencia de este fenómeno y las habilitaciones que permiten retomar la actividad en algunos sectores, en mayor o menor grado, comienzan a reconocerse en el comportamiento de las series e incorporarse en el proceso de desestacionalización de datos.

La visión del Gobierno

En el ministerio de Economía señalan el dato positivo: “La economía crece de forma sostenida hace seis meses”. Y explican que en octubre, la actividad superó el nivel de marzo y se ubica sólo 5% por debajo del nivel pre-covid (febrero) de la serie sin estacionalidad.

Sobre la caída anual, el Gobierno hace su propia lectura. Es que en términos interanuales, se contrajo 7,4%, lo que estuvo por debajo de las tasas de caída del orden de 20% del segundo trimestre y del orden del 10% del tercer trimestre.

En Economía señalan los rubros que están creciendo. Intermediación Financiera aceleró su crecimiento hasta 9,4% interanual (versus 6% en septiembre) y acumuló cinco meses consecutivos de expansión.

El resto de los sectores se contrajo de forma interanual, aunque la mayoría desaceleró su tasa de caída, dicen en la cartera que conduce Martín Guzmán al leer los datos que publicó el Indec en la tarde del miércoles.

Algunos sectores que desaceleraron la caída fueron, entre los servicios, Administración pública (-7,7% interanual vs. -10% en septiembre), Enseñanza (-4,7% interanual vs. -6,5% en septiembre), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-3,1% interanual vs. -3,6% en septiembre) y Servicios sociales y de salud (-1,4% interanual vs. -6,6% en septiembre). Y entre los bienes, Minas y canteras redujo su caída hasta -12,3% interanual (vs. -12,7% en septiembre).