Kirchneristas contra Alberto Fernández: Navarro, Bonafini y Grabois criticaron al Gobierno

La coalición peronista que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia empieza a mostrar signos de su fragilidad a medida que el Gobierno nacional encuentra más dificultades para enderezar el rumbo económico y también político de su gestión.

La decisión de Cancillería de respaldar el informe de la ONU contra el abuso de derechos humanos en Venezuela fue la gota que colmó el vaso para el sector más duro del kirchnerismo. Pero también las decisiones económicas generaron una fuerte diatriba contra el Gobierno por parte del periodista Roberto Navarro, un adherente al cristinismo que en su programa radial El Destape, le pidió a algunos funcionarios del Gobierno Nacional que “tengan la dignidad de irse”.

“El Gobierno tiene el precio del dólar que se merece. Debió encarar el problema de las reservas cuando asumió. Tomó medidas recién hace dos semanas, pero fueron tan malas que empeoraron la situación”, expresó fuiroso Navarro en su editorial.

Enojado, aseguró que “decirle al campo que las exportaciones son del 33%, pero que por un tiempo van a ser de 30% para que liquiden no solo es inútil, porque nadie va a cambiar su decisión por un 3% si la brecha con todos los dólares que existen es del 100%, sino también es terrible, porque le sugieren que son capaces de bajárselas si le parece mucho”.

Agregó además que “muchos de los dirigentes que acompañaron al macrismo y, en algunos casos, persiguieron al kirchnerismo, hoy son parte del Gobierno y está bien, los aceptó Cristina (Fernández de Kirchner) porque se pensaba que con ellos que son peronistas y conservadores se podía pactar la paz con el establishment. Ese era el plan y parecía bueno, pero no hubo paz. El plan fracasó”.

“La mayoría de los funcionarios de este Gobierno no quieren estar donde están. Sienten que la pelea no es suya. No saben qué quieren ni hacia dónde van”, recriminó el periodista kirchneristas, sin dar nombres, aunque aclaró que su editorial no apuntaba directamente hacia el presidente, Alberto Fernández.

Sugirió hacer “un cambio de gabinete generalizado, con ministros, secretarios, subsecretarios. Hay que armar un plan político y económico a la altura de las circunstancias actuales. Los otros, los que temen enojar a la derecha, tengan la dignidad de irse”, exclamó Navarro para cerrar su duro mensaje contra el oficialismo.

Grabois y Bonafini contra Felipe Solá

Sin dudas, el voto de Argentina de apoyo a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Nacionales Unidas, que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, agitó las aguas dentro del oficialismo.

A la renuncia de Alicia Castro -ex embajadora en Caracas- a su futuro puesto como embajadora en Rusia, disconforme con la decisión de la Cancillería que encabeza Felipe Solá, se sumaron las críticas a esa decisión por parte de otros referentes del kirchnerismo duro.

Juan Grabois, el piquetero amigo del Papa, indicó: “Me preocupa que la política exterior argentina esté cada vez más alineada con Trump y el Grupo de Lima”, en alusión al presidente norteamericano y a dicho organismo multilateral, que ejerce presión sobre la administración chavista desde su creación.

Por su parte, Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, dijo sentir “vergüenza” por el voto argentino y les pidió “perdón” a los venezolanos ientras apuntó contra el canciller Solá.

En una entrevista para Somos Radio, expresó: “Le quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a (Nicolás) Maduro y también a Néstor (Kirchner) y a (Hugo) Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba, nos dio dinero, lo ayudó a Néstor, y Néstor lo quería y lo respetaba mucho a Chávez y al pueblo de Venezuela”.

“Les quiero pedir perdón, estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller, es un tipo que no sabe dónde está parado ni qué es lo que está representando. Me dio mucha vergüenza y no sé cómo pedirles perdón y disculpas”, insistió la presidenta de la asociación, e incluso dijo: “Ellos recibieron a tantos argentinos que se iban del país, cuando la dictadura los corrió y ¡con qué amor! Desde esa época que voy a Venezuela, en el 78 fui por primera vez, conozco a ese pueblo, lo que sufrió y lo que les dio Chávez”.

Massa, otro que se despega

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y hombre clave en la coalición oficialista, hace rato que viene desmarcándose de algunas decisiones de Fernández.

Esta semana, mientras el ministro de Educación, Nicolás Trotta, admitió que estudiaban alguna forma de reabrir las escuelas, Massa pidió por la vuelta de los alumnos a las clases presenciales. Fue durante un Zoom con dirigentes del Frente Renovador de todo el país, donde solicitó que los chicos que están en el último año de la primaria y de la secundaria vuelvan a clases de forma presencial para que puedan cerrar su ciclo lectivo.

“Se debe armar un protocolo aprovechando los espacios de una escuela de muchos alumnos. Si se aborda solo a un grupo para que terminen y puedan cerrar bien su ciclo no debería ser un problema”, afirmó el titular de la Cámara Baja.

Y agregó: “Hay que permitirles cerrar bien a quienes terminan ciclo y pasan a una nueva etapa de su vida. Debiera de imponernos a todos hacer el esfuerzo”.