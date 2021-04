Kicillof pide más restricciones en Buenos Aires y no descarta suspender las clases presenciales

El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a reclamar este lunes que se amplíen las restricciones para disminuir la circulación y reducir el ritmo de los contagios de coronavirus , y no descartó la posibilidad de suspender las clases presenciales.

Así lo planteó el ministro de Salud, Daniel Gollán: “Estamos diciendo que seguramente habrá que marchar hacia mayores medidas de restricción”, dijo luego de recordar que días atrás la administración de Axel Kicillof adhirió a un documento que también firmaron los representantes del PAMI y de la medicina prepaga para advertir que “a este ritmo, no hay sistema de salud que aguante”.

En declaraciones a Radio Con Vos, cuando se le consultó si “las clases podrían ser de lo primero en verse afectado ante estos cierres”, el funcionario bonaerense indicó que sí, pero no por los contagios en las aulas sino por los que se producen en el transporte público.

Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense. / archivo

“Podría ser, y fíjese que no es por el tema de la escuela en sí, por los protocolos estrictos parece ser que no es un lugar de contagio, pero obviamente todo lo que sea desplazamiento en el transporte, uno sigue viendo imágenes que no nos gusta, no estamos conformes, por más que se tomaron medidas que han restringido, uno ve los colectivos, los trenes, los subtes y no es lo que uno espera”, respondió Gollan.

El ministro de Salud bonaerense indicó que esas medidas se están analizando con el gobierno nacional, pero remarcó que “hay una regla de oro: si esto se dispara más hay que tratar de bajar lo más que se pueda la circulación de la gente”.

“Estamos conversando todo el tiempo. Creo que si todo sigue como hasta ahora en crecimiento de casos y verificación, que cada vez más tenemos presencia de las variantes más contagiosas, tendremos que tomar algunas medidas extras”, planteó.

En referencia a las restricciones que anunció la semana pasada el presidente Alberto Fernández para limitar la circulación en horarios nocturnos, agregó que “se tomaron una serie de medidas, vamos a ver cómo van impactando, y en el devenir de esta evaluación de cómo evolucionan” pero reiteró que “nada está grabado en piedra con una crisis tan dinámica”.

“Nosotros vamos a la línea general de este año y pico que fue proteger lo más que se pueda la producción industrial, la producción de la construcción, la agrícola ganadera y obviamente con todos los protocolos. Eso va a seguir así, se va a intentar mantener la actividad económica a ese nivel y hasta donde se pueda”, aseguró.