9 de agosto de 2025 - 11:57

Kicillof calificó como "delirio cósmico" a un proyecto que presetará Milei: de qué se trata

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei anunció que enviaría al Congreso una propuesta para sancionar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal.

Axel Kicillof acusó a Javier Milei de poner en riego la "democracia argentina". Foto: Gentileza.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó hoy al presidente Javier Milei tras su mensaje en cadena nacional desde la Casa Rosada y calificó como “delirio cósmico” el proyecto del mandatario para penalizar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit.

En declaraciones radiales, Kicillof sostuvo que lo que hizo Milei fue “tremendamente border” y agregó que lo ocurrido en la Casa Rosada fue “vergonzoso, penoso”. El gobernador bonaerense afirmó que “es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar”.

En ese contexto, el mandatario provincial fue consultado sobre la gestión del gobierno y señaló que Milei “es un desastre por donde se lo mire. En sus actitudes, sus políticas, es un desastre”.

Ante la pregunta sobre la baja de la inflación como principal logro de la administración libertaria, Kicillof consideró que se trataba de “una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, y a nivel internacional con una política de sumisión, de seguidismo a EE.UU e Israel”.

Por último, el gobernador provincial también se refirió al futuro político del país y, en referencia a las próximas elecciones, afirmó que “Milei mira septiembre y octubre como un cheque en blanco”. Kicillof manifestó su preocupación al advertir que “está en riesgo la democracia en Argentina”.

