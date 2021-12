Katopodis destacó que hay “más de 3.000 obras en ejecución” y que la inversión aumentará un 77% en 2022

En la segunda jornada de debate del Presupuesto 2022, que se votará este jueves en la Cámara de Diputados, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó que actualmente hay “más de 3.000 obras en ejecución” e informó que la inversión en este rubro aumentará un 77% el año próximo.

Katopodis se presentó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda luego de la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, y resaltó que la obra pública representará el año próximo un 2,4% del PBI, frente al 1,1% heredado de la gestión anterior.

“Cuando llegamos al Ministerio había 318 obras, de las cuales el 70% estaban paralizadas por falta de pago. Hoy hay más de 3.000 obras en ejecución: 900 obras viales, 800 obras de agua y cloacas, 551 obras de equipamiento urbano, 391 de arquitectura, 192 de salud, 98 de recursos hídricos y 149 restantes”, enumeró el funcionario.

Puntualmente, hay 1.551 municipios con obras, que incluyen a 35,5 millones de habitantes. Según cifras oficiales, esta es la mayor inversión en obras de generación de mano de obra intensiva, siendo del 45,5% del Presupuesto en 2021.

El debate sobre el Presupuesto 2022 ingresó en su segunda jornada (Foto: HCDN)

Katopodis sostuvo que las obras se ejecutan “con un criterio federal”. “No hay una sola provincia ni municipio de ningún signo político que no esté trabajando hoy con el Ministerio”, dijo, y agregó que además se busca “cerrar brechas”, ya que “8 millones de argentinos no tienen agua y 20 millones no tienen cloacas”.

“El desafío que nos hemos propuesto es pasar de este momento de transición y emergencia a un momento de recuperación”, sintetizó, y afirmó en ese sentido que la obra pública debe ser “el pilar, la palanca para reconstruir una Argentina que necesita más rutas, más obras de saneamiento, más viviendas”.

El ministro destacó que la inversión en obra pública crecerá un 77% en 2022, pasando de 339.369 millones de pesos del Presupuesto inicial de 2021 a 603.790 millones el año próximo. Esto significa, además, “un 200% más que 2020″ y “un 353% más que en 2019″.

Por otra parte, indicó que “el primer objetivo que tuvo el Gobierno apenas nos golpeó la pandemia fue poner en marcha más de 270 obras sanitarias y hospitalarias en todas las provincias”, y precisó que se incorporaron al sistema “más de 4.500 camas de terapia intermedia e intensiva”.