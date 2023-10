Juntos por el Cambio se divide en el Senado por el apoyo a Milei

Al menos cuatro senadores del PRO mostraron sus cartas al decidir apoyar el pacto que Patricia Bullrich y Mauricio Macri firmaron en apoyo al libertario Javier Milei para la segunda vuelta presidencial.

Se trata de Humberto Schiavoni, Alfredo De Angeli, José Torello y Carmen Alvarez Rivero.

Según publica Clarín, esto ocurrió, paradójicamente, luego de una foto de unidad del interbloque de Juntos por el Cambio que preside Alfredo Cornejo.

Schiavoni transmitió a través de las redes su respaldo “al compromiso con el cambio” de Mauricio Macri para acompañar así la decisión de Bullrich y Luis Petri de apoyar al referente de La Libertad Avanza. “La neutralidad no es una opción para esta Argentina destruida por el populismo”, completó el misionero.

Por su parte, Álvarez Rivero también apoyó la decisión de la ex ministra de Seguridad al tiempo que renovó su confianza en la titular del partido, mientras que De Ángeli confirmó públicamente que votará a Milei en el balotaje.

El polo de centro derecha libertario contaría con 11 bancas si a las 4 del PRO se suman las 7 conseguidas por La Libertad Avanza, mientras que la UCR, con los larretistas y provinciales alcanzaría a 20 escaños. Con estos números, los dos bloques opositores estarían lejos de alcanzar el quórum de 37 senadores.

La reconfiguración de la coalición opositora en el Congreso había dado su primer indicio en la Cámara de Diputados. Allí no hubo foto de “unidad” e incluso algunos referentes desestimaron la foto de sus colegas del Senado: “De los que aparecen ahí, en diciembre no queda ni la mitad. No tiene ningún sentido”.

De acuerdo con los cálculos del macrismo, unos 35 diputados del PRO y otros espacios avalarán a Milei para el balotaje y en caso de que resulte electo Presidente acompañarán en la Cámara las iniciativas del liberal.