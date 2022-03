Juntos por el Cambio pidió la renuncia del canciller Santiago Cafiero por insultar al periodista Jorge Lanata

Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidió la renuncia del Canciller Santiago Cafiero, quien esta mañana, en tono informal y jocoso, en una entrevista radial usó un modismo insultante en inglés para referirse al periodista Jorge Lanata.

Para Cristian Ritondo, titular de la bancada del Frente PRO y unos de los 15 firmantes del pedido de renuncia, “el insulto del Canciller Cafiero al periodista Jorge Lanata es una afrenta a la libertad de expresión, que tanto nos costó recuperar y mantener para la consolidación de los cimientos de la democracia argentina”.

Cafiero fue preguntado en Urbana Play por el discurso en inglés que dio en una feria en una feria de negocios en Dubai (donde Argentina cerró acuerdos comerciales por unos mil millones de dólares). En redes sociales y algunos medios, hubo comentarios críticos y burlones al inglés del canciller.

Cafiero habló, entonces, del “nuevo rol de sommelier del inglés de los medios y la oposición”.

“Lanata (Jorge) dijo cosas estúpidas sobre mí y no me importa su opinión”, comentó Cafiero, para balbucear el insulto: “I think Lanata is a dickhead”.

Los diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio presentaron esta tarde un proyecto de resolución en el cual “solicitan y exigen la renuncia del Canciller Santiago Cafiero por el insulto proferido contra el periodista Jorge Lanata”, dijo un comunicado de la coalición opositora.

“Los ataques autoritarios al periodismo –aclaró Ritondo- no debemos dejarlos pasar, ameritan una inmediata sanción porque, de este modo, el Canciller transmite una imagen vergonzosa de nuestro país ante el mundo, demostrando tosquedad, falta de decoro y nula preparación para el cargo que ocupa”.

El presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri, sostuvo que “el canciller Santiago Cafiero ha dado sobradas muestras de que no está a la altura del cargo que ejerce. Conducir la política exterior de nuestro país no es para improvisados”.

Y agregó: “Cafiero armó la disparatada visita de Alberto Fernández a Rusia cuando todo el mundo sabía que Putin invadiría Ucrania y ahora incluso insultó a periodistas haciéndose el gracioso. Le exigimos que por la dignidad de nuestra amada Argentina deje el cargo”.

El jefe de la bancada Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, expresó que “el canciller Santiago Cafiero no viene cumpliendo su rol como corresponde desde que asumió. Tenemos una política exterior ausente, a ello le agregamos la falta de educación y la vergüenza que significó que utilice insultos para referirse a un periodista argentino en una entrevista. Por esta razón, solicitamos que de manera urgente dé un paso al costado”.

La diputada nacional Graciela Ocaña manifestó: “Santiago Cafiero nos avergonzó ante las autoridades de Dubai. Ahora insultó al periodista Jorge Lanata por sus críticas, utilizando su inglés deficiente de manera soez como si tuviera espalda para hacerse el gracioso”.

Firman el proyecto: Cristian RITONDO, Mario NEGRI, Rodrigo DE LOREDO, Omar DE MARCHI, Paula OLIVETO LAGO, Mercedes JOURY, María Lujan REY, Graciela OCAÑA, Alejandro FINOCCHIARO, Soher EL SUKARIA, Dina REZINOVSKY, Adriana RUARTE, Ana Clara ROMERO, Gerardo MILMAN, Virginia CORNEJO, Gustavo SANTOS, Sofía BRAMBILLA, Héctor STEFANI, Gabriela BESANA, Waldo WOLFF, María SOTOLANO, Victoria MORALES GORLERI y José NÚÑEZ.

En su cuenta de Twitter, la periodista María O’Donnell, escribió sobre el incidente ocurrido en su programa: “Lamento mucho que las expresiones inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados.