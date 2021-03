Juntan firmas para que Victoria Donda no ocupe cargos en la administración pública

Tras el escándalo político que involucró a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo ( INADI ), Victoria Donda , que estalló cuando se conoció que le ofreció a su empleada doméstica un cargo político y un plan social, se inició una campaña online para exigir que no ocupe ningún cargo público.

La iniciativa se motoriza a través de la plataforma Change.org, y quienes la promueven reclaman que la funcionaria no pueda acceder a puestos en el Estado debido a que “ofrece planes y puestos en la administración pública como si fuera su empresa, porque defiende un espacio político y no los derechos de los ciudadanos como debería”.

Entre varios argumentos, los solicitantes esgrimieron que “No podemos seguir bancando militantes con el sacrificio de todos. No podemos aceptar que los funcionario públicos respalden la ilegalidad; tienen que ser ejemplo estando del lado de la ley y los ciudadanos de bien”.

La denuncia de la exempleada de Donda

Arminda Banda Oxa asegura que trabajo casi8 una década para la legisladora y ahora titular del organismo nacional. A lo largo de ese tiempo, Oxa afirma que no estuvo registrada, por lo que no percibió “aumentos, aguinaldos ni vacaciones”.

A esto se suma que la mujer denunció “explotación laboral”: “Le había pedido por favor a Victoria que me haga la jubilación pero me salió con que no podía. Nunca más me habló. A las dos semanas me llamó ofreciéndome un cargo en el INADI, no sé qué cargo quería darme. Después me ofreció un plan social, pero no contesté”, detalló Oxa.