Julio Totero, el empresario que defiende Portezuelo del Viento

De ambos lados de la grieta por la construcción de la obra Portezuelo del Viento hay voces. Entre quienes defienden el proyecto, está Julio Totero quien integra la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza (Asinmet). En diálogo con Los Andes, el empresario con vasta trayectoria en la materia, asegura que la Justicia “no puede frenar el desarrollo y el trabajo de los mendocinos”.

En el análisis, no sólo se refiere a la mega represa que se construirá en Malargüe, sino también a las obras complementarias. Entre ellas, la línea de alta tensión que está en los planes “es muy importante” porque eso va “a generar desarrollo en toda la región desde la presa Portezuelo del Viento hasta El Sosneado que es donde va a terminar esa línea”.

“Hay proyectos petroleros, mineros, agropecuarios, turísticos, de energías renovables que no son factibles hoy porque no hay línea de alta tensión a la cual se puedan conectar”, indicó.

Otro de los aspectos que destacó es lo que ocurrirá con la Villa Las Loicas en donde “no sólo se le va a mejorar la calidad de vida a la gente”, sino que también es construir un hotel, escuela, oficinas de policía, hospitales. “Me parece que es una obra muy importante que le va a dar una solución a toda esa gente que hoy tiene servicios básicos muy precarizados”, advirtió.

-¿Por qué Portezuelo sí?

-Porque es el inicio de un proceso virtuoso de poder construir una central cada 4 ó 5 años aprovechando estos recursos y de esa manera tener generación de energía, recursos por la generación de energía y poder controlar el agua de todos los ríos de Mendoza. Con ese dinero lo que tenemos que hacer es empezar con Portezuelo, seguir con El Baqueano, seguir con Los Blancos, Gateados 1, Gateados 2, Uspallata y de esa manera poder regular los ríos de Mendoza

-Otra posibilidad sobre la que se habló era destinar ese dinero a las obras que menciona, en caso de que con Portezuelo no se pudiera avanzar, ¿es viable?

-Si hubieran proyectos ejecutivos importantes de otras obras que aseguraran el retorno de dinero, podrían hacerse otras obras. Pero en este caso no tenemos otro proyecto en estado de avance, habría que esperar 4 ó 5 años más para tener otro proyecto en ese mismo estado, lo que haría que perdiéramos 4 ó 5 años más de poder utilizar esos recursos, generar empleo y demás.

-¿Cree que Mendoza se arriesga con Portezuelo habiendo presentaciones judiciales?

-Yo creo que está bastante claro judicialmente y si hay algo que la Justicia tenga que resolver, lo tendrá que resolver. Pero lo que me parece que la justicia no puede frenar es el desarrollo y el trabajo de los mendocinos.

-Teniendo en cuenta lo judicial, ¿para las empresas es riesgoso avanzar en la construcción de la obra con la posibilidad de que quede a medio hacer?

-Yo creo que no habría problemas y si la Justicia tiene problemas, tendrían problemas no sólo las empresas, sino cualquiera de las que se hubiera presentado a la licitación. Yo espero y creo que esto no va a pasar. Creo que judicialmente está bastante sólido el proyecto, obviamente que hay muchos intereses en el medio y con esto tratan de embarrar un poco la cancha como para que se deje ver que hay algunos problemas legales. Pero me parece que es todo resoluble y que ése es el camino desde el punto de vista legal.

-¿Qué piensa de juristas y empresarios que ahora objetan la obra?

-La verdad es que no lo entiendo demasiado porque los mismos juristas tiempo atrás decían que la obra era posible, ahora dicen que no. Los mismos empresarios que hace dos meses estaban festejando por Portezuelo, ahora también dicen que no hay que hacerla. La verdad es que no sé muy bien cuáles son las motivaciones que tienen para cambiar de posición. Sí me parece que esto ha ayudado mucho a avanzar con el proceso. Creo que ayudó a que el oferente bajara los precios, creo que ayudó a que se discutiera más en profundidad la obra. Ayudó a que se piense Portezuelo con la posibilidad cierta y futura del trasvase. Me parece que ha sido buena la discusión, pero no hay que parar el proceso.

-¿Es éste el mejor momento para hacer Portezuelo? ¿fue antes o puede ser a futuro?

-El mejor momento hubiera sido hace 15 años, pero acá en la provincia nos pasamos 15 años viendo a ver qué hacíamos sin poder resolver nada. Entonces hoy hay que hacerlo porque de lo contrario nos vamos a pasar 15 años más viendo qué hacemos con la plata. Y me parece que acá hace falta generar empleo, que esos recursos se inviertan en la provincia y que podamos tener una central hidráulica construida, regulando el caudal de un río, generando energía y recursos para la provincia. Asique me parece que no hay que esperar más con el desarrollo de este proyecto. No hay que cambiar su destino tampoco, sí hay que empezar a ver que hay otras obras importantes en la provincia que hay que hacer con mucha más rapidez.

-En términos de números, ¿cuántos empleos se generarían y cuántas pymes se verían beneficiadas?

-En este momento como pymes que están en la obra participando como subcontratistas nominados hay más de 50 pymes. Estas pymes seguramente van a generar otros anillos que van a poder contratar o subcontratar a otras pymes más para otras tareas. Nosotros hemos hecho una estimación de entre 6.000 y 7.000 empleos directos para construir la obra, metalúrgicos nomás hay más de 1.500. La estimación que tiene el Gobierno es de más de 10.000. Nosotros tenemos una estimación un poco menor, pero no menos de 6.000 empleos.