Mendoza está transitando momentos complejos a nivel político. La falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición por el Presupuesto ha dominado la agenda en un contexto económico cada vez más complicado. Sobre esto, el senador nacional Julio Cobos lamentó que la gestión de Rodolfo Suárez no haya conseguido el apoyo del peronismo y opinó que el PJ “no debería radicalizar su posición” en medio de un escenario electoral próximo y bajo la nueva presidencia de Anabel Fernández Sagasti.

El ex gobernador y vicepresidente recibió a Los Andes en su oficina en el barrio Bombal. Visiblemente contento, ya que en abril será nuevamente padre de una niña (Isabella), manifestó que “sin dudas” esta situación lo hace reconsiderar su carrera política (ver aparte). Y a la par sostuvo que no es “conveniente” volver a debatir el proyecto de legalización del aborto en el Congreso.

-Usted ha estado en el cargo de Rodolfo Suárez: ¿Cómo lo ve en la gestión?

-Le tocó una situación difícil por la pandemia, pero planteó una estrategia distinta que la Nación y pudo compatibilizar la situación sanitaria, con mucha inversión y equipamiento, sin restringir la actividad económica. Yo lo veo bien. Además, hay un equilibrio interno en el espacio electoral más allá del traspié con el PD. El resto de la coalición está muy bien.

-Pero en la discusión del Presupuesto ha tenido problemas.

- Es una lástima. No es un fracaso de Suárez, sino de los mendocinos que no podremos ver realizadas obras que generarán empleo, o amesetar el pago de la deuda con el roll over e invertir esa plata en desarrollo productivo. No deja ser un obstáculo para realizar una mejor gestión. Pero veremos cómo se sale adelante para el año que viene.

- ¿En qué puede desembocar que no haya endeudamiento ni roll over en un año tan complejo?

-Te genera como administrador una cierta angustia, porque Mendoza y las provincias no tienen muchas herramientas para mejorar las condiciones económicas, más con una Nación que tiene problemas macroeconómicos y que no parece encontrar un camino de certidumbre. Es una lástima que se generen obstáculos de la oposición para poder utilizar estas herramientas que podrían mejorar las condiciones fiscales de la provincia.

- ¿Hubo falta de diálogo por parte del Gobierno?

-Estando Mario Abed, Juan Carlos Jaliff y los presidentes de bloque, no creo que haya sido el problema la falta de diálogo. Pero no estuve sentado en la mesa de la negociación, así que no quiero opinar más de lo que puedo interpretar de las declaraciones que hacen.

- ¿Cómo ve la relación con el PJ? Suárez recibió duras críticas de su futura presidenta, Fernández Sagasti...

-Me parece que está generando un punto de inflexión innecesario en la provincia. Los dos partidos principales juegan un rol fundamental y en época de crisis debe primar la madurez y sensatez. Y lo han venido teniendo con Portezuelo del Viento, con buenas acciones de la flamante presidenta del partido.

-¿Cree que el año electoral puede influir?

-La cercanía de un año electoral puede empezar a teñir y cambiar el grado de madurez que hace falta. Espero que la nueva responsabilidad en la conducción del partido los haga reflexionar y retomemos la relación que se ha tenido.

-Con el kirchnerismo en el poder del partido, ¿se puede endurecer la postura del PJ?

-Con la senadora a nivel nacional estamos trabajando bien, con proyectos en común y acción conjunta. Creo que tiene una gran responsabilidad al conducir el partido y no sería bueno que se radicalice la posición del PJ, porque el kirchnerismo es una parte dentro del PJ. Entonces tiene que gobernar dentro del Frente de Todos con un criterio amplio, como lo hacemos desde el radicalismo en nuestro frente.

-¿Que se acerque el año electoral puede ser una estrategia para complicar la gestión?

- Creo que se piensa en que si se aceptan las herramientas se puede mejorar la imagen del Gobernador, cuando en realidad se debe buscar mejorar la calidad de vida de los mendocinos. No quiero emitir juicios de valor, pero siempre hay dudas.

-En el ámbito nacional, ¿coincide con los que hablan de una interna entre Alberto y Cristina?

-Está a la vista. La carta que hizo la presidenta del Senado tenía más mensajes al propio gobierno que a la oposición. Recalcar que la responsabilidad de lo que ocurre en el país es del Poder Ejecutivo es una obviedad, pero también un despegue. Creo que (Alberto) Fernández no tiene que romper relaciones con el kirchnerismo, pero sí tiene que tener más autonomía, que se tiene que ver reflejada en los funcionarios que lo acompañan, y también en las decisiones políticas que toman.

-El Presidente enviará el proyecto para legalizar el aborto, que usted ya votó en contra en 2018. ¿Cómo lo evalúa ahora?

- No lo veo conveniente, porque el país está en una grieta. Esto generara una grieta perpendicular, porque son temas que además trascienden a los partidos políticos. La situación de emergencia sanitaria aún no termina y me parece que se puede ir avanzando en otras cosas, como por ejemplo la modificación del Código Penal, con despenalizar, que en eso se puede encontrar más grados de consenso, pero no en la fórmula que está planteado. Creo que es repetir un escenario que me parece que no tendrá modificaciones. No lo veo oportuno.

-¿Mantendrá su voto en contra?

-Sí.

-¿Qué opina de la posible suspensión de las PASO?

-Soy un defensor de las primarias. Si se eliminan, creo que para abaratar costos se tendría que avanzar en la Boleta Única, ya que funcionaría como una elección desdoblada, porque votás por categorías y me parece que compensaría el temor de un mayor gasto. Aparte da transparencia, porque no te roban boletas y es más barato. Creo que es eso lo que tenemos que discutir.

-¿Ha pensado en volver a pelear por gobernar Mendoza?

-Tuve la oportunidad de volver a luchar por la gobernación, pero siempre he preferido que nuevos dirigentes tengan la oportunidad. Y acá tenemos sobrados dirigentes para renovar los cargos. Por ese motivo también defiendo que el gobernador no tenga reelección y celebro que Suárez no haya tocado este artículo.

-Pero hoy está frenada la discusión de la reforma constitucional…

-Ojalá que el justicialismo facilite el tratamiento. Ya deja de estar teñida de intereses del gobernador y apunta a disminuir el gasto político, a no complicar con tantas elecciones, a seguir manteniendo la institucionalidad. Espero que se vea como una oportunidad.