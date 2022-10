Julián Strassera: “El peronismo se quiere apropiar de ‘Argentina, 1985’ y fue funcional a los genocidas”

Julián Strassera, el hijo del fiscal del juicio a las juntas, cuestionó con dureza al peronismo por querer apropiarse de la lucha por los derechos humanos y de las repercusiones generadas por la película “Argentina, 1985″, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

En el filme, de gran éxito en taquilla y hasta con fervor crítico que lo posiciona para el premio Óscar, el actor Santiago Armas es el encargado de interpretar a Julián Strassera bajo el nombre de “Javier”. Es una figura clave en la historia ya que representa la mirada de la nueva generación que crece en democracia y enlaza con simpatía los hechos que debe enfrentar su padre Julio (Darín) en los tribunales.

Hoy, Julián Strassera tiene 51 años. Si bien expresó su agrado por la película, no así con el retrato de ciertas figuras políticas o la omisión de hechos que dejan bien parado al peronismo en aquella época. Sin ir más lejos, el expresidente radical Raúl Alfonsín aparece en las sombras.

“El peronismo se corrió, no lo apoyó y hasta se negó a integrar la Conadep”, afirmó este viernes el hijo de Julio Strassera en diálogo con Eduardo Feinmann para radio Mitre.

“El peronismo fue absolutamente funcional a los genocidas; es increíble, se quieren apropiar de la película, pero en aquel momento (Ítalo) Lúder propiciaba la ley de autoamnistía, no apoyaron el juicio y no hicieron nada a favor de que se esclarecieron los hechos que sucedieron durante la dictadura militar”, amplió.

Julián Strassera también se refirió a las críticas que cierto sector le hizo a su padre.

Feinmann le preguntó: “¿Le duele cuando dicen que fue colaboracionista de la dictadura antes del juicio?”. Y el abogado respondió: “No sé si decir que me duele, me parece tan absurdo que le resto importancia. La gente que dice eso es porque sangra por la herida. Son aquellos que no hicieron nada y pretenden desmerecer la figura de quien sí hizo por la lucha de los derechos humanos. La verdad, no me importa”.

“No como Cristina, Néstor y compañía que se autoperciben con los abanderados de los derechos humanos”, añadió el conductor de la radio, a lo que Strassera asintió: “Sí, pareciera que son Rodolfo Walsh, el ‘Chino’ Díaz Lestrem, con posterioridad Alfonsín, mi padre, los jueces, la Conadep… un mundo pequeño de gente… Juristas, gente notable que hicieron todo por defender a los derechos humanos cuando ellos no hicieron absolutamente nada”.

“Cuando se habla de las causas que fueron reabiertas es porque antes hubo una causa abierta. Esto empezó con Alfonsín. Imagínense si durante casi 20 años no se hacía nada, no se juzgaba, no se investigaba, no se creaba la Conadep, no se creaba el Banco Nacional de Datos Genéticos ni el cuerpo de peritos de antropología forense”, aportó Strassera.

El letrado apuntó también contra Néstor Kirchner: “Dijo que en 20 años de democracia nadie había hecho nada por los derechos humanos”.

